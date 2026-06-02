El fenómeno de ‘El Niño’ aún no llega, y sus primeros indicios ya están comenzando a palparse en el Caribe Colombiano, una de las regiones del territorio más vulnerables. Por ejemplo, en el municipio de Galapa ya se han presentado racionamientos de energía debido a las altas temperaturas. Esto ha generado problemas de orden público por los bloqueos en las vías que realiza la comunidad ante los constantes cortes de luz.

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No obstante, evidentemente ‘El Niño’ no solo afectará a Colombia, sino también a otras naciones. Hasta este 4 de junio, una delegación de 13 empresas innovadoras neerlandesas del sector de las tecnologías del agua estará en Bogotá, Barranquilla y Cartagena para dialogar con actores públicos y privados sobre cómo enfrentar los diferentes desafíos hídricos y climáticos.

Es de recordar que, aproximadamente un tercio del territorio de Países Bajos, se encuentra por debajo del nivel del mar, por lo que también han enfrentado problemáticas relacionadas con el agua. Sin embargo, con el tiempo transformaron su vulnerabilidad en fortaleza: desarrollaron un sólido ecosistema conformado por empresas, instituciones de conocimiento, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y gobiernos que trabajan conjuntamente para afrontar estos desafíos climáticos.

EL HERALDO conversó con Wampie Libon, embajadora para el Desarrollo Sostenible y directora del Departamento de Crecimiento Verde Inclusivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Países Bajos, quien envió un mensaje claro y contundente de cuál es la mejor forma de enfrentar las consecuencias del fenómeno de ‘El Niño’ en Colombia: invertir en colaboración y en estrategias de adaptación al cambio climático.

“Este es un desafío complejo que nos afecta a todos, especialmente en un contexto de cambio climático. No existe una única solución. Es necesario trabajar de manera conjunta, dialogar y compartir experiencias. (...) Los países deben intercambiar soluciones prácticas y conocimientos. (...) Los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria, el agua y la salud pública requieren cooperación”, explicó a EL HERALDO.

Frente a esto, destacó que, este año, Colombia y los Países Bajos celebran 200 años de relaciones diplomáticas. Un hito que calificó como importante, ya que durante esos dos siglos han trabajado constantemente en temas de interés común.

“En última instancia, la colaboración es fundamental. Debemos aprender unos de otros, compartir conocimientos y trabajar juntos para enfrentar estos desafíos”, precisó.

En esta misma línea, otra lección institucional que compartió a esta casa editorial fue el de la adaptación climática. Explicó que esto requiere “abandonar el drenaje rápido” e invertir en una gobernanza preventiva enfocada en el almacenamiento de agua. Esto con el fin de amortiguar los ciclos críticos de sequía y, de esta manera, proteger los caudales ecológicos y el abastecimiento humano.

“En el ámbito tecnológico, Países Bajos ha generado soluciones para aportar a la mitigación de crisis, como tecnologías digitales para predecir con meses de antelación los niveles de embalses y ríos clave. Asimismo, recientemente hemos aprendido a usar inteligencia artificial para detectar fugas críticas en acueductos urbanos, boyas ultrasónicas para neutralizar las algas tóxicas que proliferan en aguas cálidas y tecnologías circulares para el tratamiento y reúso de agua industrial”, expuso Wampie Libon.

La contribución ambiental de Países Bajos en Colombia

Organizaciones especializadas en seguridad hídrica; gestión sostenible de aguas superficiales; tratamiento de aguas residuales; generación de biogás; producción de agua potable a partir del aire y otras fuentes no convencionales; remoción de contaminación plástica en océanos, ríos y ecosistemas costeros; prevención de proliferación de algas e inversión climática enfocada en financiar proyectos de infraestructura sostenible relacionados con agua, saneamiento, residuos, resiliencia climática y energías renovables, entre otras, estarán presentes en la capital del país y las capitales de Atlántico y Bolívar.

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En esta ocasión, la misión neerlandesa estará en Cartagena para participar en el Congreso de ACODAL, con un stand de los Países Bajos -NL Lounge- y en espacios de match making.

Desde 2022 comenzaron las conversaciones entre Países Bajos y la alcaldía de Cartagena para el programa que hoy es realidad: Water as Leverage Cartagena – Construyendo con el agua, el cual busca transformar la manera en que se abordan los desafíos hídricos y climáticos; ya avanza en la formulación de proyectos de infraestructura sostenible para esta ciudad.

Asimismo, se conoció que están explorando oportunidades de proyecto en Barranquilla, especialmente en algunos arroyos afectados por la contaminación plástica, así como en Santa Marta.