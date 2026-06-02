Desde este inicio de semana la Gobernación del Atlántico reforzó las acciones de prevención y control ante la persistencia del brote de dengue que afecta a varios municipios del departamento.

A través de la Secretaría de Salud, se realizó una Sala de Análisis del Riesgo con las administraciones locales que registran el mayor número de casos, con el fin de fortalecer las estrategias de respuesta y renovar los planes de contingencia.

De acuerdo con el reciente balance epidemiológico, el Atlántico registra 3.441 casos notificados de dengue durante 2026. Aunque la cifra representa una disminución del 38,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, 12 municipios permanecen en situación de brote tipo I, mientras que otros cinco se encuentran en estado de alarma.

Los 12 municipios que permanecen en situación de brote tipo I son: Baranoa, Juan de Acosta, Luruaco, Manatí, Palmar de Varela, Ponedera, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás y Soledad.

Adicionalmente, se identificaron cinco municipios en estado de alerta: Campo de la Cruz, Galapa, Candelaria, Malambo y Tubará.

Asimismo, las autoridades destacaron que, pese al comportamiento epidemiológico actual, la tasa de incidencia del departamento continúa por debajo de la media nacional, con 80,3 casos por cada 100.000 habitantes frente a 124,4 reportados en el país.

Como parte de las acciones en territorio, el programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores ha inspeccionado más de 103.000 viviendas en 19 municipios. Durante las visitan se identificaron más de 7.000 inmuebles con presencia de criaderos del mosquito transmisor, principalmente en tanques de almacenamiento de agua, albercas y llantas.

También, se han realizado inspecciones en instituciones educativas, hospitales, cementerios y empresas, beneficiando de manera directa a más de 301.000 personas. Las autoridades insistieron en que la eliminación de criaderos dentro de los hogares es la medida más efectiva para prevenir la propagación de la enfermedad.

De esta manera, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la comunidad para mantener limpios y tapados los depósitos de agua, disponer adecuadamente de residuos e inservibles y acudir de inmediato a los servicios médicos ante síntomas como fiebre persistente, dolor abdominal, vómitos o sangrado, evitando la automedicación.

Desde la Gobernación del Atlántico reiteraron que el control del dengue requiere del trabajo conjunto entre autoridades, instituciones de salud y ciudadanía para reducir los riesgos y proteger la salud de la población.