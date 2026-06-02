Un joven colombiano estuvo a punto de no asistir a su ceremonia de graduación del colegio en Estados Unidos por estar recluido en un centro de detención en el estado de Kentucky, bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

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Según recogen medios estadounidenses como ‘CNN’ y ‘Univision’, se trata del joven futbolista Ricardo Hernández Navarrete, quien estuvo más de dos meses detenido por la autoridad migratoria, al igual que su madre, Liliana Navarrete.

Madre e hijo colombianos detenidos por el ICE

Ambos fueron arrestados durante una cita migratoria de rutina en la ciudad de Chicago, al parecer en medio de una diligencia para continuar su proceso de asilo.

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Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo a ‘CNN’, madre e hijo son inmigrantes indocumentados que fueron puestos en libertad en 2022, durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

Llegaron a EE. UU. en 2022

Fue en ese año que Liliana Navarrete y Ricardo Hernández llegaron de manera irregular a Estados Unidos procedentes de Colombia. Allí solicitaron asilo, que aún estaría en trámite, y han construido una nueva vida en ese territorio, que ahora está bajo la amenaza de la dura política contra migrantes irregulares del gobierno de Donald Trump.

Ninguno de los dos registra antecedentes penales, aunque al joven sí le figuran tres infracciones de tránsito, al parecer cometidas en 2023 y 2025, detalló el citado medio.

La libertad de colombianos detenidos por el ICE

Durante los dos meses que estuvo privado de la libertad, Ricardo Hernández Navarrete fue trasladado a varios centros de detención en Indiana, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Ohio y Kentucky.

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Los abogados de Liliana y Ricardo lograron obtener la libertad de ambos en mayo, aunque la situación migratoria de ambos no quedó resulta. Deben presentarse ante el ICE cada dos semanas, usar obligatoriamente un monitor de muñeca y entregar fotografías personales cada día.

Al joven le asignaron una región de Estados Unidos para circular. Si quiere salir de esa, debe notificarlo al ICE.

El 26 de mayo, justo dos días antes de su graduación en la secundaria Mather de Chicago, Ricardo Hernández y su mamá recuperaron su libertad, por lo que pudieron asistir a la ceremonia escolar sin problema.

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“Significa mucho, pues es una etapa que solo se vive una vez. Estoy agradecido de vivirla”, dijo el joven a ‘Univision’.