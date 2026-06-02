La Procuraduría General de la Nación suspendió a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presunta participación idebida en política.

La noticia se produce el mismo día que Carrillo salió en defensa del presidente Gustavo Petro, quien públicamente ha hecho campaña a favor del senador Iván Cepeda.

“Yo considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano. El señor presidente quiere un país mejor, un país más justo, y es lo que hemos venido haciendo en este Gobierno y por supuesto que entiendo su preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia”, dijo Carrillo.

“Cuando 10, 3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, pues es entendible la preocupación del presidente. Ahora, por supuesto que ni más faltaba, yo considero que hay que mantenerse dentro de los límites de esa participación debida en política, no de participar indebidamente en política”, agregó.