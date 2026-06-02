La Registraduría Nacional del Estado Civil informó en la mañana de este martes que el escrutinio que realizan jueces de la República de los votos de las elecciones presidenciales del pasado domingo 31 de mayo ya tiene un avance del 99,98 %, sin registrar “ninguna novedad”.

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A través de un comunicado, la entidad detalló que a la fecha solo restan por escrutar 33 mesas de las más de 122.000 instaladas para los comicios de la primera vuelta.

La demora con las mesas faltantes se debe a “las condiciones climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales”, según indicó la Registraduría.

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Destacó que el preconteo divulgado el pasado domingo, según el cual Abelardo De la Espriella fue el más votado de la jornada con 10.3 millones de votos, seguido por Iván Cepeda con 9.6 millones, “tuvo un acierto del 99,94 % respecto del escrutinio”.

“Esto evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso”, resaltó la entidad.

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Asimismo, la Registraduría señaló que avanza “de manera decidida” en la organización de la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 21 de junio y enfrentará por el máximo cargo ejecutivo del país a Abelardo De la Espriella, del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico.

Josefina Villarreal - EL HERALDO/EFE

“Con este fin, se reforzarán las capacitaciones virtuales a los jurados de votación, así como a los miembros de las comisiones escrutadoras. Adicionalmente, se invitará a las organizaciones políticas a participar en los procesos de auditoría y revisión de cada uno de los componentes de las elecciones del próximo 21 de junio”, concluyó la entidad.

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