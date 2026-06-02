El Comité Central de Partido Cambio Radical informó la aceptación de la renuncia de Germán Córdoba Ordóñez como director nacional de la colectividad, decisión adoptada durante una reunión realizada el pasado 28 de mayo.

Lea: La U se suma al bloque de partidos que respaldan a Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencial

Según el comunicado oficial, mientras se lleva a cabo la Convención Nacional del partido —instancia encargada de elegir en propiedad al nuevo director nacional— la conducción de la organización será asumida de manera colegiada por Enrique Vargas Lleras y Fuad Char Abdala.

El Comité Central destacó y agradeció la gestión de Córdoba Ordóñez, quien estuvo al frente de la dirección nacional desde el 31 de agosto de 2018 hasta la fecha de su renuncia.

Lea: Procuraduría abre investigación y suspende a Alfredo Saade como embajador en Brasil por presunta participación en política

Asimismo, la colectividad señaló que esta determinación busca enviar un mensaje de unidad, liderazgo y fortalecimiento institucional, al tiempo que reafirma el legado y los principios de Germán Vargas Lleras, figura de referencia dentro del partido.

La organización no precisó las razones de la renuncia de Córdoba Ordóñez ni la fecha en que se realizará la Convención Nacional para la elección de su sucesor.