El presidente Gustavo Petro consideró un intento de censura la carta que Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, le envió el pasado viernes al magnate Elon Musk para que haga “una revisión urgente del cumplimiento normativo” de la cuenta del mandatario colombiano en la red social X”.

Vargas Lleras alegó que Petro “podría estar contraviniendo las restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, luego de que el mandatario colombiano fuera incluido en la denominada Lista Clinton”.

Expone en este sentido el abogado y empresario que “de acuerdo con la legislación estadounidense, todas las empresas bajo su jurisdicción —incluida X Corp.— están obligadas a suspender cualquier servicio o transacción con personas sancionadas”.

Vargas señala que no presume incumplimiento por parte de X Corp., pero solicita una confirmación formal de que los protocolos de verificación y cumplimiento han sido aplicados rigurosamente.

🚨 Le pedí a Elon Musk una revisión de la cuenta de @petrogustavo.Si está en la Lista Clinton (SDN), X debe cumplir la ley.Nadie está por encima de las normas, ni siquiera un presidente. pic.twitter.com/xYsZ065prk — Enrique Vargas (@EnriqueVargasLl) November 4, 2025

Respuesta de Gustavo Petro

Tras conocerse la carta, el presidente Gustavo Petro reaccionó precisamente a través de su cuenta de X: "El señor Enrique Vargas Lleras ha pedido la censura del presidente de la República de Colombia en esta red", escribió.

“Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras y por tanto no actúa la ley Ofac a la que me vinculan arbitrariamente, violando mis DD. HH.“, agregó Petro en X.

Pidió a sus seguidores de X buscar su perfil oficial en otras redes sociales en caso de que logren la “censura”.

“Y les solicito enviar cartas al señor Vance, al señor Rubio y al señor Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista Ofac. No hay un solo dato que les permita meterme en una lista para narcos, solo porque me expreso en contra del genocidio en Gaza y de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe”, sostuvo.

Sobre lo que hará en caso de que le restrinjan la cuenta de X, dijo: "La respuesta que daré si logra la censura es ponerme en la calle y en comunicación permanente con la gente por todo el país. Desde los pueblos y recorriendo las ciudades y las regiones gobernaré, desde la caravana de democracia y paz".

También arremetió contra Germán Vargas Lleras: “El hermano del señor Enrique Vargas Lleras, el exvicepresidente de la República, aparece en cabalgatas de esmeralderos ligados a la cocaína, armados y en campaña electoral, por esas evidencias se suspendieron los procesos de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, previo a su cooptación orquestada por el fiscal general de la Nación: el señor Néstor Humberto Martínez, abogado de Odebrecht, y a través de Gustavo Moreno, expresidiario en EE. UU., construyó el Cartel de la Toga, que no es más que la mafia dentro de la Justicia”.