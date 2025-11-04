En la mañana de este martes el director nacional del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, publicó en redes sociales un video en el que extiende a Mauricio Gaona la invitación de encabezar la lista de la colectividad al Senado.

La propuesta se da cuatro días después de que el Nuevo Liberalismo le otorgara el aval al hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento para aspirar a la Presidencia en las elecciones de 2026.

También llega dos días antes de que se cumplan 40 años de la toma del Palacio de Justicia, en Bogotá, que dejó 11 magistrados muertos, entre ellos Manuel Gaona Cruz, padre de Mauricio Gaona.

“Tú y yo llevamos en la sangre el legado de dos hombres que soñaron con una Colombia justa, libre y decente. Manuel Gaona Cruz y Luis Carlos Galán, nuestros padres, no fueron simplemente víctimas de la violencia, fueron símbolos de una causa que incomodó al establecimiento corrupto, al narcotráfico y a quienes vieron la democracia como un obstáculo”, dijo Galán en el video de la invitación.

Sostuvo que “Luis Carlos fue asesinado por defender la decencia y el propósito de servicio público en la política. Lo mataron por buscar un cambio en la manera de pensar de la nación, por pretender una transformación desde las instituciones democráticas, sin violencia ni marxismo. Manuel, tu padre, fue asesinado por proteger la independencia y dignidad de la justicia. Ambos enfrentaron un país donde el crimen organizado se infiltraba en las instituciones y donde la defensa del Estado de Derecho costaba la vida. Los dos fueron violentamente sacrificados por defender la extradición de narcotraficantes”.

Juan Manuel Galán consideró que el país se encuentra de nuevo ante “un abismo” por cuenta de un proyecto “disfrazado de constituyente popular que en realidad busca una narcodictadura constitucional”, en referencia al gobierno de Gustavo Petro.

Ante este panorama, Galán quiere apostar por “voces e ideas frescas” en el Congreso de la República.

“Por eso te escribo, Mauricio, porque ha llegado el momento de unir nuestras voces, nuestro legado compartido y nuestros principios. El Nuevo Liberalismo necesita una cabeza de lista al Senado que represente su causa fundadora y la conciencia de su responsabilidad; no solo la solvencia jurídica, sino el coraje ético. Tú encarnas el arquetipo de liderazgo político que aquí y ahora necesita el Congreso de la República”, agregó.

Destacó además: “Tu defensa de la Constitución del 91, cuyo capítulo de derechos fue un aporte del Nuevo Liberalismo; tu claridad frente a los abusos del poder y tu compromiso con la verdad hacen de ti el líder que esta generación necesita en el Senado. Unamos fuerzas y acciones para que la historia de violencia no se repita más en Colombia. Te invito a ser la cabeza de lista al Senado por el Nuevo Liberalismo, no como un gesto político, sino como una respuesta histórica, porque si nuestros padres dieron la vida por esta causa, nosotros tenemos el deber de continuarla con firmeza, inteligencia y esperanza”.