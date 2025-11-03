El ministro de Defensa, Mayor General (RA) Pedro Arnulfo Sánchez, anunció este domingo una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita evitar atentados contra dirigentes y líderes sociales, luego de la denuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre un presunto intento de seguimiento con drones en su residencia.

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reportó que durante la madrugada del domingo dos drones sobrevolaron su casa “entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada”. En su mensaje, el funcionario cuestionó quién estaría detrás del hecho y lo acompañó con un video en el que se observa uno de los artefactos.

“Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial?”, publicó Benedetti.

El ministro también anunció que interpuso denuncias penales contra dos personas sospechosas y advirtió sobre posibles riesgos para él y su familia. “En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro”, señaló.

El Gobierno ofreció recompensa para identificar a los responsables

Horas después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió con un mensaje en X en el que reafirmó el compromiso del Estado con la protección de los líderes políticos y sociales del país.

“Protegeremos la vida de cada colombiano y la de sus dirigentes sin distinción alguna (...). La amenaza denunciada por el ministro Armando Benedetti está siendo atendida con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública”, escribió.

Sánchez anunció además una recompensa de hasta $1.000 millones por información “veraz, precisa y oportuna” que permita anticipar y prevenir atentados contra dirigentes políticos, sociales y sus familias. También hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades, garantizando “absoluta reserva”.

Entidades del Estado respaldan al ministro del Interior

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el Ministerio de Justicia rechazaron los hechos denunciados por Benedetti y manifestaron su respaldo al funcionario.

“El Gobierno reitera que ningún acto de violencia, amenaza o coacción puede tener espacio en una sociedad democrática”, señaló el Dapre en un comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Justicia precisó que “este tipo de situaciones, que atentan contra la tranquilidad personal y familiar, no pueden ni deben normalizarse en una democracia”.