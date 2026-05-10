La FIFA confirmó oficialmente que J Balvin será uno de los artistas invitados a las ceremonias de apertura del Mundial 2026, evento que por primera vez se realizará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Revelan fotos inéditas de Michael Jackson el “Rey del Pop”

Sonia Restrepo y la hija de Yeison Jiménez reaparecen con noticias del emprendimiento del cantante

Paso a paso para preparar conserva de tomate en casa

El artista participará en el espectáculo inaugural programado para el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, escenario donde arrancará oficialmente el campeonato.

Según informó la FIFA, la ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica. El evento incluirá presentaciones musicales, elementos culturales y una producción inspirada en símbolos tradicionales mexicanos como el papel picado.

Además de J Balvin, el cartel de artistas contará con la participación de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

La FIFA también explicó que las ceremonias de apertura en los tres países anfitriones estarán conectadas bajo un mismo concepto creativo desarrollado junto a Balich Wonder Studio.

Por otro lado, en Los Ángeles se realizará otro de los grandes espectáculos inaugurales del torneo, donde ya fueron anunciados artistas como Katy Perry, Future, Anitta, LISA y Rema.

El Mundial 2026 marcará un hecho histórico al contar con 48 selecciones nacionales y 104 partidos distribuidos en 16 ciudades sede. La final se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium.