El cantante barranquillero de música urbana Vaech atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. Luego de sorprender al público durante el concierto de J Balvin en el estadio Romelio Martínez el pasado 1° de mayo, en el marco del ‘Ciudad Primavera Tour’, el artista vive una especie de renacer musical que hoy impulsa con el lanzamiento de ‘Luces’, una apuesta cargada de sensualidad y esencia costeña.

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La aparición de Vaech junto al artista antioqueño despertó nostalgia entre quienes siguieron sus primeros pasos en la música urbana local, y de paso confirmó que el cariño del público barranquillero sigue intacto. El recibimiento en el estadio fue tan contundente que el propio cantante admite que aún le cuesta describir lo vivido aquella noche. “Cuando salgo a la tarima y veo la reacción del público, cómo el público me acoge, cómo grita y corea mis canciones, eso fue algo increíble. Sentí que Barranquilla me abrazó otra vez”, contó durante su visita a la redacción de EL HERALDO.

Luis Gabriel Varela Echeverry, nombre de pila del artista, lleva 18 años en la industria musical. Primero hizo parte de un dúo juvenil junto a Charry & Vaech, luego consolidó una carrera profesional con Sonny & Vaech, dejando canciones que marcaron una etapa importante del género urbano en la ciudad y en Colombia.

Durante su presentación junto a Balvin interpretó temas como ‘Gatubela‘, ‘Millonario’ o ‘Poquito a poquito’.

Una amistad de años

La relación entre Vaech y J Balvin se remonta a 2010, cuando el barranquillero decidió contactar al entonces emergente artista paisa a través de la red social MySpace. Para aquella época, Balvin ya era fuerte en Medellín, pero todavía buscaba abrirse camino en el resto del país.

Vaech recuerda que lo invitó a Barranquilla para un concierto de la emisora La Mega en el parqueadero de Makro y que incluso lo hospedó en su casa. Desde entonces nació una amistad que se ha mantenido firme con el paso de los años.

Jesús Rueda

“Él no me debía nada. Que hoy, siendo una megaestrella mundial, me haya dado este espacio en su show, es algo que jamás voy a olvidar”.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la camiseta que Vaech lució durante el concierto y que llevaba el mensaje: “José abrió el camino, no fue suerte, fue J Balvin”. La idea surgió junto a su amiga, la actriz Kimberly Reyes, como un homenaje al artista paisa por abrir puertas al género urbano colombiano en el mundo. “Cuando él vio la camiseta, se emocionó muchísimo. Después se la regalé, fue un momento mue especial”.

Cortesía Este es el poderoso mensaje que Vaech le dedicó a J Balvin.

‘Luces’, el inicio de una nueva etapa

Impulsado por la energía que dejó aquel concierto, Vaech ahora concentra sus esfuerzos en ‘Luces’, un sencillo en colaboración con Alex Plein, Manzu y Lou VVS, respaldado por Buena Vida Gang (BVG), sello que se ha convertido en una de las plataformas emergentes más fuertes del Caribe colombiano.

La canción apuesta por un reguetón sensual y nocturno, con una narrativa marcada por la seducción y el deseo. El coro, pegajoso y provocador, resume la esencia del tema: “En mi mente vive cuando apagan las luces / Borracha y las luces, a la maldad me induce”.

La producción estuvo a cargo de B Way y Whiteshark, dos nombres reconocidos dentro del sonido urbano caribeño. El sencillo fue grabado en los estudios de Buena Vida Gang en Barranquilla, reafirmando la apuesta del sello por el talento y la producción local.

Cortes Vaech ilumina su carrera con el sencillo ‘Luces’.

Para Vaech, ‘Luces’ representa el comienzo de una nueva etapa artística. “Este es el 2026 de Vaech. Parece mentira cómo Dios alinea todo. Ya veníamos promocionando el tema y pasó lo de Balvin, entonces todo se reactivó”.

El artista también destacó el papel de Buena Vida Gang y de Manzu, a quienes considera piezas fundamentales dentro del movimiento urbano emergente de la ciudad. “Es una de las pocas disqueras que realmente está apostando por el talento local emergente”.

Una carrera que vuelve a encenderse

El impacto de su aparición en el Romelio Martínez ya comenzó a sentirse. Según cuenta el cantante, tras el concierto empezaron a multiplicarse las llamadas para presentaciones y nuevos proyectos musicales. “Se activó el booking, comenzaron a llamar de todos lados y lo más bonito es que nos dimos cuenta de que Barranquilla todavía me quiere”.

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Vaech asegura que nunca dejó la música, aunque sí había disminuido el ritmo de lanzamientos. Ahora promete una nueva etapa cargada de canciones, colaboraciones y shows. Entre los proyectos próximos figura un tema junto al cartagenero Big Yamo, previsto para los próximos meses.

Con el respaldo del público, nuevas alianzas y una escena urbana caribeña que sigue creciendo, Vaech parece decidido a convertir este momento en mucho más que una simple nostalgia, quiere demostrar que aún tiene mucho por decir dentro del género urbano.