Por decisión unánime, el Consejo Superior Universitario encargó a Ana Milena Maya González como rectora de la Universidad Popular del Cesar, tras la decisión emitida por el Consejo de Estado relacionada con la suspensión provisional de la elección del rector para el periodo 2026-2030.

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“Con 12 años de trayectoria en la universidad como docente, investigadora, líder de grupo de investigación, decana y vicerrectora de Investigación y Extensión, asume este nuevo reto al frente de nuestra alma mater”, se lee en un comunicado de la universidad.

Es de recordar que la UPC enfrenta un proceso jurídico tras la elección del rector Guillermo Andrés Echavarría Gil, quien fue suspendido en una medida cautelar por el Consejo de Estado, al admitir una demanda presentada por Álvaro Javier Iglesias Ibarra, candidato a la rectoría, al considerar que Echavarría Gil no cumplía con los requisitos legales para postularse al cargo de rector, al no contar con cinco años de experiencia en educación superior, como lo indica el artículo 2 del Acuerdo 038 de 2004, modificado por el Acuerdo 016 de 2025.

El punto más cuestionado fue la experiencia laboral, ya que el Consejo de Estado determinó que, para el momento de la inscripción como candidato, Echavarría Gil tenía 4 años, 10 meses y 26 días de experiencia en la UPC, tiempo inferior al exigido por la norma.

Esto fue contradicho por el demandado, quien indicó que sí cuenta con la experiencia necesaria para ostentar el cargo, argumentando que aportó una certificación de Uparsistem.

Sobre este punto, el Consejo de Estado indicó que dicha entidad es una institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano, regulada por la Ley 1064 de 2006 y el Decreto 4904 de 2009, y no una institución de educación superior profesional.