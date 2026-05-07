La Unión Nacional de Comerciantes, UNDECO, seccional Valledupar, expresó su rechazo por el asesinato del tendero Jhon Alexander Rojas, en hechos registrados el pasado miércoles en el barrio Villa Clara, de esta capital, cuando la víctima regresaba a su negocio luego de realizar compras de abastecimiento en el Mercado Público.

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Ese día, delincuentes le arrebataron la vida delante de sus familiares, por móviles que son materia de investigación de las autoridades. Aún no se ha esclarecido sí fue un sicariato, hurto u otra circunstancia.

Suministrada

En razón de ello, UNDECO, hizo un llamado urgente a las autoridades municipales, Policía Nacional y organismos de seguridad para que se tomen medidas inmediatas frente a la ola de inseguridad que viene afectando al gremio de comerciantes, tenderos y ciudadanos en general. “No podemos permitir que la violencia siga sembrando miento entre quienes diariamente trabajan de manera honesta para sacar adelante a sus familias y aportar al desarrollo económico de Valledupar”, expresaron mediante un comunicado a la opinión pública.

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Asimismo solicitaron mayores controles, presencia permanente de las autoridades y resultados contundentes que garanticen la tranquilidad y seguridad de todos los comerciantes de la ciudad.

Paralelamente realizaron un plantón a las afueras de la Alcaldía Municipal exponiendo que vienen siendo víctimas de extorsión por sujetos desconocidos.

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