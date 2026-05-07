Atendiendo los requerimientos de las comunidades y los alcaldes municipales que refieren inconvenientes en la prestación del servicio de acueducto, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, presidió este jueves 7 de mayo una mesa de trabajo con las directivas de Aqualia, empresa encargada de operar el suministro del preciado líquido en varias poblaciones del departamento.

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En el encuentro participaron los alcaldes de Cereté, Sahagún, Ciénaga de Oro y San Carlos, además del gerente de Aguas de Córdoba, Maruen Jabib, y allí el gobernador expresó su preocupación por las falencias en la prestación del servicio, que, según los cordobeses, se reflejan en un suministro intermitente y, en algunos sectores, en la carencia del líquido vital.

Por ello instó a Aqualia a tener mayor responsabilidad con la población, y ser consecuente con las inversiones que desde la administración departamental han hecho para garantizar la satisfacción de una necesidad básica e indispensable como el agua potable.

“Me parece que aquí todos tienen que asumir responsabilidades, no podemos ser aliados de una empresa que no nos presta un buen servicio. Tenemos municipios como San Antero, Cereté, Sahagún y todo el corredor indígena afectado. Lo que esté en mis manos para que la gente tenga agua lo voy a hacer, pero necesito mayor responsabilidad de la empresa”, a la que además instó a “definir un plan de trabajo viable y que puedan cumplir en el menor tiempo posible, con soluciones concretas para que podamos dar una respuesta clara a los cordobeses”.

A la solicitud del gobernador se unieron los alcaldes presentes, reiterando que las necesidades expuestas y las acciones que se esperan por parte de la empresa, también responden a una agenda de trabajo solicitada por el Ministerio de Vivienda.

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Por su parte Angélica Arbeláez, directora país de Aqualia, y Sergio García, director de operaciones, en representación de la operadora, se comprometieron a presentar en los próximos días el plan de trabajo solicitado por el mandatario departamental, en el que se espera que sean incluidas acciones concretas orientadas a la optimización de los servicios de captación tratamiento y suministro de agua potable y alcantarillado.