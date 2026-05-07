La Secretaría de Gobierno de Montería y el Comando de la Policía Metropolitana de Montería coordinaron, en un consejo extraordinario de seguridad, las acciones preventivas y operativas a desarrollar desde este jueves 7 de mayo de cara a la celebración del Día de las Madres que es este fin de semana.

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Durante la reunión, liderada por el secretario de gobierno, coronel (r) Carlos García, establecieron diferentes estrategias encaminadas a fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana, buscando que la importante fecha transcurra en completa tranquilidad para las familias monterianas.

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A partir de hoy, iniciaron los controles de embriaguez en distintos sectores de la ciudad, así como los operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos abiertos al público, con el fin de prevenir hechos que alteren el orden público y salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

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“Hemos articulado todas nuestras capacidades institucionales junto con la administración municipal para garantizar la seguridad durante la celebración del Día de las Madres. Invitamos a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, tolerancia y respeto por la vida”, manifestó la teniente coronel María de los Ángeles Rada Méndez, comandante encargada de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería.