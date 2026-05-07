Del sector El Ley, en zona rural de municipio de Moñitos, es una de las 39 asociaciones de campesinos que están transformando su forma de laborar: las tareas que antes realizaban a pulso, con barretón y machete, hoy las hacen con herramientas y maquinaria que facilitan el trabajo y aumentan la producción.

Lea más: Policía refuerza la vigilancia y la cultura ciudadana en la Ronda del Sinú

Hasta esta comunidad llegó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, a entregar directamente los insumos y equipos de última tecnología, con el propósito de que las personas del campo fortalezca su trabajo y mejoren sus ingresos.

Esto se produce en el marco de la actual fase de recuperación temprana después de la emergencia ocasionada por el frente frío del mes de febrero.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Durante la jornada, el mandatario compartió con los productores de la zona y destacó la importancia de respaldar a quienes sostienen la economía rural del departamento.

Ver más: Firman acta de inicio del proyecto de viviendas para damnificados de la emergencia invernal en Montería

“Lo que yo necesito es que a ustedes les vaya bien en su labor, porque si ganan platica están bien y pueden sostener a sus familias”, dijo Zuleta Bechara.

En la zona rural de Moñitos, esta entrega representa un cambio significativo para la asociación de pequeños productores, que por años ha desarrollado su labor de manera manual, enfrentando grandes esfuerzos físicos y limitaciones en la capacidad productiva de sus cultivos. De esto da fe Jáider Díaz Arrieta, cultivador de plátano, yuca y ñame de la zona, al indicar que “lo que hacía con aquella herramienta manual en dos días, ahora lo puedo hacer en una hora. Vamos a tener una mejor calidad de cultivo porque el huequito lo hacíamos en la tierra más chiquito, ahora lo haremos más grande, como lo manda la regla”.