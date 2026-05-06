Estudiantes de las instituciones oficiales rurales del departamento de Córdoba recibieron este miércoles 7 de mayo 4.000 bicicletas y 1.294 computadores.

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El masivo acto de entrega que tuvo lugar en el estadio de fútbol Jaraguay de la ciudad de Montería fue liderado por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, quien llamó verdaderos “campeones” a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que a diario caminan largas horas para llegar a sus colegios, una realidad que desde hoy cambia con la entrega de las 4.000 bicicletas.

Gobernación de Córdoba

En criterio del mandatario cordobés este proyecto de las bicicletas impacta en tres indicadores claves de la educación: acceso, permanencia escolar e inclusión educativa.

“Estoy muy contento hoy. El año pasado, en un corregimiento en Los Córdobas, me encontré a un jovencito que se demoraba dos horas caminando de la casa al colegio y dos horas del colegio a la casa. ¿Qué genera esto?, que los niños y jóvenes salgan del colegio, y la única manera de poder tener un país más justo y equitativo y con más oportunidades es a través de la educación”, expresó el gobernador.

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La iniciativa, que hace parte de la estrategia “La Revolución de la Educación, Pedalea tu Futuro”, en convenio con la Fundación Internacional World Bicicle Relief, beneficia a niños, niñas y jóvenes de 163 establecimientos educativos oficiales de las zonas rurales de los 30 municipios del departamento, donde diariamente deben recorrer largas distancias para poder asistir a sus clases.

Las bicicletas permiten acortar distancias, reducir tiempos de desplazamiento y mejorar las condiciones en las que los estudiantes se trasladan a su jornada académica.

Hablan los beneficiados

Liceth Meneses, estudiante de la institución de Sitio Nuevo, en el municipio La Apartada, le agradeció al gobernador de Córdoba “por este detalle porque muchos de nosotros no podemos llegar a tiempo a clases porque estamos lejos de la sede y gracias a estas bicicletas podemos asistir mejor al colegio”.

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A su turno Adriana Plaza Solano, otra beneficiaria, narró que demoraba una hora y media caminando con sus primos para llegar al colegio porque su casa queda muy lejos, pero “con esta bicicleta será una oportunidad para llegar más temprano a estudiar”.

Además de las bicicletas el gobernador Erasmo Zuleta Bechara entregó 1.294 computadores, destinados a establecimientos educativos afectados por la reciente emergencia y a otros donde hoy funciona el programa de becas de la gobernación “Educar para el trabajo”.

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Finalmente el gobernador recordó que en su gobierno acabaron con la educación contratada al nombrar a más de 300 profesores de planta garantizando su dignidad laboral. “Tenemos 220 antenas de internet gratuito en los 30 municipios, 35 mil niños y jóvenes aprendiendo inglés de manera gratuita. La semana pasada estuvimos con 1.800 jóvenes que se están formando como técnicos en sus colegios”, puntualizó Zuleta Bechara.