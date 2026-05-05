Con una masiva participación ciudadana la Alcaldía de Montería desarrolló una nueva jornada de esterilización en la Institución Educativa El Recuerdo, en la Comuna 4, donde realizaron 320 procedimientos entre perros y gatos.

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Esta jornada se convierte en una de las más destacadas del año, no solo por su cobertura, sino por el impacto en el control responsable de la población animal y la promoción de la tenencia responsable en la ciudad.

Con este resultado la ciudad ya alcanza 1.806 animales esterilizados en lo corrido de este 2026, en el marco de una estrategia que ha llegado a diferentes comunas y zonas rurales de Montería. Del total acumulado se han esterilizado 823 caninos (655 hembras y 168 machos) y 983 felinos (663 hembras y 320 machos).

El alcalde Hugo Kerguelén García sostuvo que “estas jornadas son una muestra del compromiso que tenemos con el bienestar animal y con nuestras comunidades. Seguimos llegando a los territorios con soluciones reales que generan impacto positivo”.