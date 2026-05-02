Desde las 3:00 de la tarde de este viernes 1° de mayo y hasta entrada la noche se desarrollaron en la ciudad de Montería los actos conmemorativos por los 249 años de vida administrativa.

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La programación estuvo marcada, de principio a fin, por los actos religiosos que incluso llegaron hasta el río Sinú, uno de los afluentes que se creció durante el frente frío del mes de febrero y causó muchos estragos tanto en la zona urbana como rural.

alcaldía de Montería/Cortesía

Sin embargo, las celebraciones, que estuvieron enmarcadas en una jornada que exaltó su historia, su identidad y, sobre todo, el valor de su gente como motor de transformación, iniciaron a la Hora Santa en la Catedral San Jerónimo de Montería con una celebración eucarística de acción de gracias.

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Posteriormente hubo una ofrenda floral en honor al fundador Antonio de la Torre y Miranda, acompañada por la intervención del Sinú Sax Quartet, en un emotivo homenaje a la memoria y el legado histórico de Montería.

Y finalizó con la adoración al Santísimo que viajó en el Businú, de puente a puente. Los asistentes y muchos ciudadanos que se apostaron a la orilla del Sinú se unieron en oración por la ciudad, un acto de fe que reflejó la espiritualidad y la esperanza de los monterianos.

El alcalde Hugo Kerguelén García, que lideró los actos en compañía de su familia, entregó un mensaje emotivo en el que destacó el carácter y la esencia de la ciudad.

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“Hoy celebramos 249 años de historia, pero más que los años, celebramos el alma de una ciudad, porque si algo define a Montería no es solo su tierra, es su gente: gente berraca, gente buena, gente solidaria”.

A su vez destacó la identidad cultural y la forma de ser de los monterianos como un sello único. “Aquí la empatía no se explica, se vive. Aquí cuando alguien atraviesa un momento difícil, siempre aparece una mano tendida”.

Hizo referencia además a su responsabilidad como alcalde y al compromiso con el desarrollo de la ciudad. “Ser alcalde no es un cargo, es una misión. Una misión que asumo con fe, con compromiso y con un profundo amor por cada rincón de Montería”.

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Finalmente, el mandatario de los monterianos cerró con un mensaje de fe y esperanza pidiéndole a “Dios que siga guiando nuestro camino, que nunca nos falte la esperanza para seguir construyendo, unidos, la ciudad que soñamos. Montería es una ciudad que honra su historia, se fortalece en la unidad y sigue construyendo futuro con la fuerza de su gente”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, acompañó, al igual que lo hicieron hombres del Ejército Nacional, los actos conmemorativos de la ciudad.

“Hoy nos unimos con orgullo a esta importante celebración que exalta la historia y grandeza de Montería en sus 249 años. Desde la Policía Nacional reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades y la comunidad para preservar la seguridad y la convivencia. Montería es ejemplo de progreso, resiliencia y unión, y seguiremos acompañando su crecimiento como una ciudad segura y próspera para todos”, dijo el coronel Ruiz Arias.

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Agregó el oficial que la conmemoración del aniversario de Montería representa no solo un homenaje a su pasado, sino también una oportunidad para fortalecer la identidad colectiva y proyectar un futuro basado en la unión, la paz y el desarrollo sostenible.