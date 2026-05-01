En las últimas horas fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino que presentaba heridas causadas aparentemente con arma de fuego en el área rural del municipio de Villanueva, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Esneider Alberto Bendeck Díaz, de 31 años, quien residía en el barrio Hormigueral, en la municipalidad en mención y se desempeñaba como barbero.

El hallazgo se registró a las 6:00 de la tarde de este jueves, en una zona boscosa cerca del río local.

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Según la información preliminar, el mencionado habría intentado huir de sus victimarios, sin embargo, uno de estos lo alcanzó y le propinó tres impactos de bala, a la altura del tórax y cabeza.

Residentes del sector, al escuchar el sonido de las detonaciones se acercaron al sitio y al encontrarse con la escena dieron aviso a las autoridades.

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Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial se trasladó al lugar de los hechos con el fin de acordonar y recolectar los elementos materiales probatorios.

La Policía de La Guajira indicó que los móviles son materia de investigación por parte de la Sijín y Sipol.