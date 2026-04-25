Dos mujeres y un hombre resultaron heridos en una incursión sicarial en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

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Los lesionados fueron identificados como Johanis Paola Ditta Ruiz, Jehilis Liceth Suaza y Norman Javier Pimienta Gil.

La primera en mención presenta una herida leve en el pie derecho, la segunda fue impactada por un proyectil en la pierna izquierda y el último una herida en el brazo derecho.

La acción violenta se registró en la tarde de este viernes 24 de abril, en la carrera 14e con calle 24, jurisdicción del barrio Edison Deluque.

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Según la información preliminar suministrada por la Policía, al lugar llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. El parrillero sacó un arma de fuego y disparó indiscriminadamente contra los mencionados, para luego huir con rumbo desconocido.

Por su parte, los baleados fueron trasladados a la sala de urgencias de la clínica Cedes, donde permanecen estables, de acuerdo a lo indicado por los galenos en turno.

Los hechos son materia de investigación por parte del personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional La Guajira.

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