La Alcaldía de Sabanalarga expidió el Decreto N.° 0048 del 23 de abril, mediante el cual ordena la suspensión temporal de permisos para la realización de bailes, fiestas, eventos masivos y demás actividades de aglomeración en el espacio público dentro de la jurisdicción municipal.

La medida tendrá una vigencia de 90 días y fue adoptada como acción preventiva y de control con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes del municipio.

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Según lo establecido en el decreto, el incumplimiento de esta disposición podrá acarrear la aplicación de medidas correctivas contempladas en la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La administración municipal indicó que esta decisión se toma en el marco de sus competencias de policía administrativa y busca preservar el orden público en Sabanalarga. Asimismo, señaló que la medida será evaluada una vez finalice el periodo de 90 días, de acuerdo con la evolución de las condiciones de seguridad en el municipio.

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La medida entró en vigencia desde el momento de su publicación y tras cumplirse los 90 días de vigencia, la administración municipal indicó que evaluará nuevamente las condiciones de orden público para decidir si levanta, modifica o extiende la restricción.

Cabe mencionar que el decreto refleja una decisión administrativa orientada al control del espacio público y a la prevención de posibles alteraciones en la seguridad ciudadana.