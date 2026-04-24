Barranquilla continúa avanzando en la transformación de su modelo social y urbano con la entrega de 20 nuevos vehículos de motocarga a familias que durante años dependieron de los vehículos de tracción animal para generar sus ingresos.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía Distrital en articulación con la empresa Triple A, hace parte del programa de sustitución de vehículos de tracción animal (VTA), una estrategia orientada a dignificar el trabajo, fortalecer las oportunidades económicas de los beneficiarios y eliminar progresivamente el uso de animales en labores de carga.

Con esta nueva entrega, el programa ya supera las 600 familias beneficiadas, consolidándose como una de las principales apuestas sociales de la ciudad en materia de reconversión laboral y movilidad social.

En ese contexto, el alcalde Alejandro Char destacó que este proceso representa una transformación integral en la vida de quienes han dependido históricamente de esta actividad

“De carro de mula a motocarro: un nuevo comienzo para más familias barranquilleras y para estos animalitos. Entregamos 20 motos de carga a nuestra gente, que durante años trabajó con animales para sacar adelante a sus familias. Hoy dan un paso hacia una vida más digna, transformando su futuro y también el de esos compañeros que hicieron parte de su historia. Por eso, no los dejamos solos en este proceso: los acompañamos de manera integral, con asesoría y apoyo constante, para que esta nueva etapa realmente haga la diferencia. Seguimos construyendo una ciudad más amable, que cuida a su gente y protege a sus animales”, publicó el alcalde Alejandro Char en sus redes sociales.

De carro de mula a motocarro: un nuevo comienzo para más familias barranquilleras y para estos animalitos. 🙌🏼



Entregamos 20 motos de carga a nuestra gente, que durante años trabajó con animales para sacar adelante a sus familias. Hoy dan un paso hacia una vida más digna,… pic.twitter.com/SjQqo5ytf2 — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 24, 2026

El mandatario señaló que quienes durante años trabajaron con animales hoy tienen la oportunidad de avanzar hacia condiciones más dignas, al tiempo que se garantiza el bienestar de los caballos y burros que formaron parte de su sustento. Asimismo, recalcó que el acompañamiento institucional es clave para asegurar el éxito de esta transición.

“Les agradezco a todos ustedes por confiar en la Alcaldía, por confiar en Triple A, porque no es solamente entregarle el motocarro, es acompañarlos para que ustedes desarrollen una empresa familiar, para que financieramente tengan un asesoramiento contable y sean mucho más productivos para su casa”, expresó.

En esa misma línea, aseguró que esta nueva etapa permitirá mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las familias beneficiadas.

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“Ahora van a producir más, van a ganar más y vamos a vivir mejor todos”, añadió.

La estrategia incluye no solo la entrega de los vehículos, sino también formación, acceso a licencias de conducción y acompañamiento permanente a través del Centro de Oportunidades del Distrito, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los nuevos emprendimientos.

De igual forma, el programa ha permitido la recuperación de más de un centenar de caballos y burritos, que actualmente reciben atención en el Centro de Bienestar Animal, como parte del compromiso con la protección de la fauna.

El alcalde también resaltó que esta política contribuye a la construcción de una ciudad más humana y ambientalmente responsable, al tiempo que mejora el ordenamiento del espacio público.

Por su parte, Triple A ha sido un aliado estratégico en este proceso, apoyando la transición de los beneficiarios hacia actividades productivas más formales.

“Nos hemos vinculado a esta estrategia liderada por la Alcaldía, convencidos de que transformar la ciudad también implica atender lo social. Hoy más de un centenar de personas han dado el paso hacia el emprendimiento con nuestro apoyo”, afirmó Ramón Hemer, gerente general de la compañía.

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El impacto de esta iniciativa es integral, ya que no solo impulsa la formalización laboral, sino que también fortalece la economía familiar, mejora el entorno urbano y promueve el bienestar animal.

Así lo evidenció Edwin Ahumada, quien recibió el motocarro en representación de su padre.

“Mi papá tiene años de estar trabajando en carromula y con eso nos sacó adelante. Hoy somos lo que somos por lo que él hizo con su caballo. Estamos felices por la oportunidad de la Alcaldía y Triple A. Sé que ahora su trabajo será más fácil y ya no tendrá que cargar la madera”, manifestó.

El beneficiario también confirmó que el caballo fue entregado al Centro de Bienestar Animal, en cumplimiento del proceso de sustitución.

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Con una inversión superior a los $1.000 millones, Barranquilla avanza hacia la eliminación definitiva de los vehículos de tracción animal, en línea con el Decreto 0785 de 2024, consolidando una política pública que articula inclusión social, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

De esta manera, la ciudad continúa apostándole a un modelo más equitativo y moderno, en el que el progreso de las familias va de la mano con el respeto por los animales y el ordenamiento del espacio público.

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