La Universidad del Atlántico anunció que desde el pasado 22 de abril se reanudó el funcionamiento sus piscinas luego de una verificación realizada por la Secretaría de Salud de Puerto Colombia, que determinó el levantamiento de la medida sanitaria de seguridad previamente impuesta el 26 de marzo de 2026.

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De acuerdo con la universidad “la decisión fue formalizada mediante el Acta Nro. 001, suscrita por funcionarios de la autoridad sanitaria, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 9 de 1979 y la Resolución 234 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social.”

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

Se conoció que el levantamiento de la medida se basó en los resultados satisfactorios obtenidos en los análisis de calidad del agua, respaldados por pruebas microbiológicas, físicas y químicas realizadas por un laboratorio acreditado ante el IDEAM.

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“Las piscinas se encuentran aptas y en condiciones adecuadas para su uso. Seguimos comprometidos con el bienestar de nuestros estudiantes”, indicó Shirley Giraldo, jefe del Departamento de Infraestructura Física y Servicios Generales.

Vale recordar que el pasado 26 de marzo la Secretaría de Salud del municipio de Puerto Colombia tomó la decisión de clausurar las piscinas de la sede norte de la Universidad del Atlántico debido a “visibles” condiciones de insalubridad.

La decisión fue adoptada tras una visita de inspección que fue adelantada tras ser notificados por la Secretaría de Salud del Atlántico frente a una serie de denuncias por parte de la comunidad estudiantil.

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La secretaria de Salud municipal, Greisy Rodríguez Escalante, expuso que la dependencia activó al equipo de saneamiento básico, que realizó una inspección en el lugar.

En su momento, se verificó, en primera instancia, que las condiciones observadas coincidían con lo reportado en las evidencias, por lo que se procedió a la toma de muestras de agua para su análisis.

Sin embargo, la funcionaria precisó que, más allá de los resultados de laboratorio, la evaluación inicial permitió determinar que las piscinas no cumplían con las condiciones necesarias para el uso público.

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A esto se sumó la revisión de requisitos documentales y normativos exigidos para este tipo de escenarios, cuyo nivel de cumplimiento —según indicó— derivó en la decisión de cierre total.

Luego de esto, se realizó un plan de mejoramiento con el que se logró el cumplimiento de los estándares exigidos para retomar su funcionamiento.

Procuraduría solicitó información a la Uniatlántico sobre el estado de las piscinas

La Procuraduría decidió mantener una vigilancia frente al caso de la piscinas de la Universidad del Atlántico y pidió información a la institución educativa sobre el estado de estas instalaciones.

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En ese sentido, en una carta enviada al rector Rafael Castillo Pacheco, la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico pidió dar a conocer el estado en el que estaban las piscinas durante la visita de la Secretaría de Salud, los resultados de las muestras de laboratorio practicadas al agua, el registro fotográfico previo a su cierre y las certificaciones o actas internas sobre inspecciones, revisiones o mantenimientos realizados durante los últimos dos años.