En la noche de este jueves 23 de abril se registró un nuevo ataque armado en la ciudad de Cúcuta que dejó al menos tres personas muertas y otras más heridas.

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Se conoció que el hecho criminal se presentó a la altura del asentamiento humano El Talento, sobre el Anillo Vial Occidental.

De acuerdo con información divulgada por la Policía Metropolitana de Cúcuta, el ataque habría sido perpetrado por hombres armados con fusil, presuntamente pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional – ELN – quienes ingresaron hasta una humilde vivienda y dispararon contra las personas que se encontraban en su interior.

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En el hecho, según información preliminar, perdieron la vida tres hombres, además resultaron heridas otras tres personas, entre ellas, dos mujeres y un menor de edad.

Al parecer, una de las víctimas era procedente del municipio de Tibú y había llegado hace tres días a la capital de Norte de Santander.

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Por el momento, las autoridades adelantan investigaciones para determinar los móviles de la masacre y dar con el paradero de los criminales.