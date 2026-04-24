La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar y citó a Carlos Carillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para que amplíe sus denuncias sobre hechos de corrupción en el Fondo Adaptación, que es dirigido por Angie Rodríguez.

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La denuncia hecha por Carrillo tiene que ver con que, presuntamente, una funcionaria del Fondo Adaptación habría solicitado un soborno equivalente al 10 % de un contrato superior a 13 mil millones de pesos en La Mojana, con el fin de autorizar el desembolso del 37 % del valor total del proyecto.

Hay que recordar que Carrillo informó sobre estos hechos este jueves 23 de abril, apenas horas después de que Rodríguez lo vinculara con un aparente concierto para delinquir dentro del Gobierno.

Señaló Carrillo que funcionarios del Fondo Adaptación habrían exigido dinero al señor Freddy Alejandro Covilla, en su calidad de representante legal del contratista en un contrato que tiene como objetivo “recuperar la dinámica hídrica del río Cauca en La Mojana, celebrado entre el Fondo y el consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025″, por un valor de 13.597 millones de pesos.

Dicha indagación se realizará durante seis meses, en el que se revisarán las denuncias con testimonios y documentos. Al Fondo se le pidió la copia del contrato, los informes de supervisión que justificaron los pagos al contratista hasta la fecha, los certificados de los pagos realizados al contratista y los documentos que aportó el contratista para participar en el proceso contractual.

“Citar al doctor Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, con la finalidad de que, bajo la gravedad de juramento, concrete los hechos puestos en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación, relacionados con los hechos posiblemente irregulares en la ejecución del contrato 385-2025-l”, se lee en el documento de la Procuraduría.