En una operación conjunta desarrollada en el corregimiento La Playa, tropas del Batallón de Policía Militar N.° 2, adscritas a la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Metropolitana de Barranquilla, lograron la captura de un presunto integrante del grupo armado organizado Clan del Golfo.

El procedimiento se llevó a cabo mediante diligencias de allanamiento ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscalía especializada en seguridad pública.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola traumática, un arma de fuego modificada, así como sus respectivas partes y municiones, elementos que, según las investigaciones, estarían siendo utilizados para actividades delictivas en la zona.

El capturado, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue puesto a disposición de la Fiscalía junto con el material incautado, con el fin de adelantar el proceso de judicialización correspondiente.

Este resultado hace parte de las acciones coordinadas entre las fuerzas militares y la Policía para contrarrestar la presencia de grupos armados organizados y fortalecer la seguridad en el área metropolitana de Barranquilla.