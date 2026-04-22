A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Barranquilla oficializó la búsqueda del hombre que atracó en la mañana de este miércoles 22 de abril a un hombre que estaba junto a una camioneta, en cercanías del tradicional Parque Venezuela, en el norte de esta capital.

El hecho de inseguridad quedó registrado en video.

En las imágenes, captadas por un conductor con su teléfono celular, se observó al sujeto que ahora es buscado por la Policía, bien vestido y con gafas de sol, intimidando a la víctima que se encontraba junto a una camioneta, al parecer descendiendo del vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, el delincuente se movilizaba como parrillero en una motocicleta que tenía la placa alzada, una modalidad que dificultó su identificación. Este hecho resultó especialmente llamativo, ya que en la zona donde se cometió el hurto existe restricción para el tránsito de parrillero hombre.

El sector donde ocurrió el atraco cuenta con un CAI de la Policía y es escenario frecuente de patrullajes, debido a su alta actividad comercial.