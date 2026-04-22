La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Pueblo Bello, Cesar Alfredo Bohorquez Gallardo, por presunto incumplimiento en el alistamiento y puesta en marcha del Programa de Alimentación Escolar.

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La acción es adelantada por la Procuraduría Provincial de Valledupar, que busca esclarecer si el administrador municipal presuntamente desatendió su deber de garantizar a los niños, niñas y adolescentes del territorio el servicio de la alimentación escolar en el periodo comprendido entre el 27 de enero al 12 de junio de 2025.

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El ente de control disciplinario busca confirmar si el funcionario omitió asegurar que los menores que asisten a las instituciones educativas del municipio tuvieran las condiciones que exige la ley.

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Debido a esto, la autoridad disciplinaria calificó provisionalmente la falta del investigado como grave, a título de dolo.