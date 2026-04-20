Como Andris Montero Baranoa, conocida como ‘Pirulito’, y oriunda de Magangué, Bolívar, fue identificada la mujer hallada sin vida en el sector del Canal Garcés, en el municipio de Bosconia, Cesar.

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Versiones preliminares señalaron que familiares al ver las noticias en diferentes medios de comunicación e información en redes sociales, acudieron a las autoridades lo cual permitió la identificación.

Sin embargo, las circunstancias de la muerte aún están por establecer por las autoridades.

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Asimismo se estableció que esta mujer había llegado a Bosconia desde el barrio El Progreso, de Magangué, en busca de oportunidades labores.

Como se recordará su cuerpo fue hallado por la comunidad cercana a dicho sector en Bosconia, la tarde del pasado viernes. De inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes procedieron a realizar el respectivo levantamiento, de igual manera, la Alcaldía Municipal hizo un anuncio y publicó una fotografía de un tatuaje de la occisa, lo que ayudó a su identificación.

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