En el sector Nueva Victoria, en jurisdicción de la zona rural de Chimichagua, Cesar, se registró un asesinato de un hombre identificado como Andrés Granados Hurtado, conocido en la zona como ‘Gordo Daza’.

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Esta persona presentaba varios impactos de arma de fuego, el más letal en la cabeza, que lo llevaron a la muerte en ese mismo lugar, el cual es una vía terciaria que conduce a fincas y veredas.

El suceso se habría registrado en horas de la tarde del pasado miércoles, pero fue hasta este jueves 16 de abril cuando habitantes de la zona se percataron del cadáver. Fue así como la ciudadanía dio aviso a la Policía Nacional en la estación del municipio.

Seguidamente unidades policiales llegaron al lugar y tras la verificación del cuerpo sin vida procedieron a realizar la inspección técnica del cadáver, al que los asesinos le dejaron un panfleto con el mensaje: ‘por extorsionista rata’.

Para las autoridades, el occiso habría sufrido tortura ya que en sus manos tenía atadas cuerdas que les hace presumir que inicialmente fue amarrado.

Asimismo trascendió que Granados Hurtado en octubre de 2025 habría sufrido un intento de asesinato.

Es de señalar que con este asesinato son tres los registrados en la misma zona que comunica a los municipios de Chimichagua y Astrea. En esta última población dos hombres que trabajaban en una finca aparecieron muertos con impactos de arma de fuego y letreros con mensajes similares.

Fuentes judiciales indicaron que los casos pueden estar asociados a estructuras criminales dedicadas al hurto, extorsión y abigeato.