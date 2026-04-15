Las seis personas implicadas en el intento de hurto al vehículo de valores, cuyos funcionarios salían de una entidad bancaria en Mercabastos, de Valledupar, fueron enviados a prisión, de acuerdo con información entregada por la Fiscalía, una vez terminaron las audiencias ante un juez de control de garantías de esta capital.

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Se trata de Franklin Junior Castro Moreno, Hanner Estiven Padilla Cruz, Kevin José Ochoa Romero, Víctor Hugo Vélez Lara, Jesús Eduardo Yépez Lara y Jamar Jair Roa Cohen, quienes el pasado 17 de marzo habrían llegado a la central de abastos de la capital del Cesar con el aparente propósito de hurtar el dinero de una entidad financiera.

El día de los hechos los procesados arribaron al lugar en motocicletas que figuraban como hurtadas. Allí, habrían disparado contra los custodios del vehículo blindado, quienes reaccionaron ante la acción delincuencial. De manera inmediata en el lugar hicieron presencia uniformados de la Policía Nacional, quienes frustraron el crimen, luego de haber sido alertados por la comunidad sobre lo sucedido.

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Asimismo se conoció en el desarrollo de las audiencias, que videos de cámaras de seguridad, entre otras labores de policía judicial, permitieron identificar el rol cumplido por cada uno de los procesados a quienes el ente acusador les imputó los delitos de hurto calificado en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, fuga de presos, falsedad marcaria y receptación agravada.

Según las autoridades la mayoría de los implicados llegaron procedentes de Barranquilla, presuntamente integrantes de una banda delincuencial dedicada al hurto.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.

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