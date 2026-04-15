El hecho de sangre que le costó la vida al comerciante Óscar Eduardo Alvarado Alvino, el pasado martes, en el barrio La Esperanza, de Valledupar, está siendo investigado por funcionarios de la Sijín de la Policía Metropolitana, quienes analizan los videos de las cámaras de seguridad del sector, que lograron registrar a los homicidas.

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Según el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, uno de estos sujetos se bajó de una motocicleta y portaba tapabocas, lo que dificulta ver su rostro. Esta fue la persona que disparó en contra del hoy fallecido y de Luilmedes Antonio Díaz Medina, quien permanece bajo pronóstico reservado en la Clínica Erasmo.

Para el momento del suceso, estos dos hombres se encontraban en el restaurante Shadai, del cual Alvarado Alvino era el propietario, y Díaz Medina empleado. De manera inesperada dos sicarios llegaron en una motocicleta y uno de estos les disparó.

Asimismo el coronel Germán Gómez, manifestó que los familiares de las víctimas señalaron que no habían recibido amenazas o tenían problemas recientes. Ambos son oriundos de La Guajira.