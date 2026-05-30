Las comunidades indígenas y campesinas de Agustín Codazzi, Cesar, celebran la entrega de tres kilómetros de pavimento en concreto rígido, un tramo crucial que une a la vereda Puerto Empanada con el Resguardo Yukpa de Iroka.

Le puede interesar: Santa Marta y su área metropolitana serán resguardas por más de 1.200 policías durante las elecciones

Esta obra dignifica la movilidad en una región que se destaca como un motor agrícola y cultural, pero que por décadas sufrió las consecuencias del mal estado de las vías.

Más allá del impacto en la infraestructura, el proyecto se consolida como un ejemplo de autonomía y eficiencia administrativa. Los recursos, provenientes del Sistema General de Regalías a través de la Instancia de Decisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, fueron ejecutados directamente por la comunidad del resguardo.

Fotos suministradas por las comunidades Yukpa

Este hecho resalta la capacidad de los pueblos ancestrales para gobernar su territorio y priorizar el bienestar de su gente.

Vea aquí: En el Cesar instalaron PMU para la seguridad en elecciones presidenciales

La nueva vía promete transformar el día a día de cientos de familias de la etnia Yukpa y de zonas vecinas como la vereda Alto Sicarare. A partir de ahora, los productores locales tendrán menores costos y tiempos para sacar sus cosechas al mercado, mientras que toda la comunidad se beneficiará de un acceso rápido, seguro y oportuno a centros de salud y escuelas.