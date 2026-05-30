La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, activó un plan especial de contingencia para fortalecer la continuidad y calidad del servicio de energía durante las elecciones presidenciales de este 31 de mayo en la región Caribe.

En ese sentido, la compañía dispuso cerca de 950 colaboradores entre personal técnico, operativo y administrativo, además de brigadas especializadas y equipos pesados que estarán desplegados en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y en 11 municipios del Magdalena, con el fin de garantizar el suministro eléctrico en puestos de votación, sedes de la Registraduría y centros de escrutinio.

Las operaciones por departamentos serían así:

Bolívar: Brigadas e ingenieros reforzarán la atención en Cartagena, El Carmen, Magangué y Mompox.

Cesar: Operativo especial con brigadas técnicas e ingenieros en Valledupar, Bosconia y Curumaní.

Córdoba: Personal y brigadas desplegadas en Montería, Lorica y Sahagún.

Sucre: Refuerzo operativo y monitoreo permanente en Sincelejo y Corozal.

Magdalena: Cobertura especial en 11 municipios para garantizar el servicio.

Los operativos contemplan brigadas de atención de daños, poda y mantenimiento de redes, ingenieros especializados y recursos de respaldo para atender de manera inmediata cualquier eventualidad que pueda afectar la infraestructura eléctrica durante la jornada democrática.

Como parte de las acciones preventivas ejecutadas este año, Afinia realizó también más de 6.882 kilómetros de poda en redes de media tensión, 539 mantenimientos preventivos en líneas de distribución, corrección de puntos calientes detectados mediante termografías y el lavado de más de 51.000 estructuras para reducir riesgos asociados a la contaminación salina.

La empresa también informó que el Centro de Operación de Red mantendrá monitoreo permanente en tiempo real durante las elecciones, coordinando las acciones necesarias para asegurar una respuesta oportuna y contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, recordó que sus canales de atención permanecerán habilitados las 24 horas para atender reportes y solicitudes de los usuarios.