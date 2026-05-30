Este sábado 30 de mayo se convirtió en uno de los días más importantes y de mayor alegría para más de 120 personas en condición de discapacidad que habitan la ciudad de Sincelejo, y en efecto para sus familias, tras recibir los certificados de discapacidad que llevaban muchos años esperando.

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El alcalde Yahir Acuña Cardales y la gestora social Sofía Méndez fueron los encargados de realizar la entrega de los certificados con el acompañamiento del secretario de Salud Jassir Farak y del asesor del sector salud Ober Salcedo Mendoza.

El mandatario de los sincelejanos sostuvo que al inicio de su gobierno se percató que había cerca de cinco mil personas en condición de discapacidad esperando por este certificado que representa un pasaporte de acceso a la oferta social del Estado.

Por su parte, la gestora social Sofía Méndez le imprimió celeridad a la entrega de los certificados tras conocer, a través de la fundación Ruedas de Esperanza, las historias de vida de dos niños en condición de discapacidad, pero con muchas ganas de salir adelante.

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“Todo esto comenzó cuando conocí a Ian y Jesús a través de Ruedas de Esperanza. Me contaron las dificultades que enfrentaban para obtenerlo. Sus historias nos motivaron a trabajar para hacer posible esta gestión que hoy es una realidad”, expresó Sofía Méndez, al tiempo que anunció que a corte del 30 de junio, es decir, en un mes, habrán entregado 600 certificados de discapacidad.

El alcalde indicó que no pararán en la entrega de estos certificados hasta cubrir la totalidad de quienes lo necesitan. Reconoció que el municipio en esto tiene un rezago y eso quedará en el pasado “porque vamos a garantizar el acceso de todas estas personas a los beneficios que el Estado les ofrece por su condición especial y que en efecto amerita un trato diferencial”.

Agregó que “normalmente en Sincelejo lo que se hacía era certificar a unas cuantas personas, pero nosotros vamos a certificar al 100 % de la gente que lo ha solicitado”.

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Es de anotar que muchas de estas familias de personas en condición de discapacidad proceden de hogares vulnerables que además están siendo beneficiados con los apoyos al emprendimiento ‘Planta y pa´lante’ y ‘Capital semilla’.

Historias de vida

Entre las más de 120 personas en condición de discapacidad que este sábado obtuvieron su certificado están Ian Matías Ayala Ruiz y Yéssica Paola Sierra.

El niño tiene 7 años, reside en Altos de la Sabana y nació sin sus manos. Según su mamá Lili Greys Ruíz, al principio los médicos lo diagnosticaron con ausencia congénita de manos, pero recientemente lo validaron con la enfermedad denominada Focomelia, que es “una rara malformación congénita caracterizada por la ausencia o el subdesarrollo extremo de los huesos de las extremidades”.

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EL HERALDO Ian Matías Ayala Ruiz.

Pese a esas limitaciones Ian Matías se le mide a todo en la vida por sí solo, al punto de que le demostró a esta casa periodística que sí puede escribir, sin que nadie le hubiese dicho cómo hacerlo.

Este niño es el segundo de tres hermanos que conviven con su mamá, que además es cabeza de hogar y subsiste de la venta de bolis.

Ian Matías, que es un ejemplo de berraquera, goza del aprecio del alcalde Yahir Acuña Cardales y de la gestora social Sofía Méndez, quienes se han comprometido a ayudar no solo a Ian sino a todos los que lo necesiten.

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Otra de las beneficiarias con el certificado fue Yésica Paola Sierra, de 17 años, quien presenta problemas neurológicos que le afectan su movilidad, por lo que no dudó en aprovechar la presencia del alcalde Yahir Acuña para pedirle, además, que le ayude con una silla de ruedas con motor para poder desplazarse, pues su mamá, que es quien la llevaba al colegio, se ha visto afectada en su columna y ahora no tiene quien la lleve al colegio, sede ITI del barrio Camilo Torres, a terminar sus estudios de bachillerato, pues ya cursa el grado 11.

EL HERALDO Yésica Paola Sierra.

Requiere además de una cirugía en los ojos y de ayuda para pagar su derecho a presentar las pruebas Icfes.

El alcalde se comprometió a ayudar a Yésica Paola, quien le narró que a sus 7 años tuvo que presenciar la trágica muerte de su padre en su misma casa en medio de un acto sicarial, lo que el mandatario lamentó.