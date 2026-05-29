En medio de una pertinaz llovizna arribó al término de la mañana de este viernes 29 de mayo al corregimiento de Chochó, en el municipio de Sincelejo, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, para poner en operación, desde ya, la Subestación de Policía.

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Este, que era un compromiso del oficial desde que estuvo como comandante en el departamento de Sucre hace cinco años, se cumplió gracias al impulso del actual comandante, coronel Aimer Fredy Alonso Triana y el apoyo del alcalde Yahir Acuña Cardales, y el gobierno departamental.

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Este último aportó los radios de comunicación, mientras que el municipio a cargo de Acuña Cardales corrió con los gastos de adecuación de la vivienda donde funciona la Subestación y de lo que tiene que ver con los implementos de bienestar policial.

Sin embargo, el mayor impulso para que la Policía Nacional tuviera presencia permanente en el corregimiento de Chochó lo hizo, en los últimos cinco años y de manera constante, el periodista, veedor y defensor de Derechos Humanos, Francisco Mercado Bohórquez, un hijo de este pueblo al que el general Rincón Zambrano le hizo un reconocimiento público por este impulsar este proyecto que es una realidad.

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“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento y reconocimiento al señor general William Oswaldo Rincón Zambrano, al coronel Aimer Fredy Alonso Triana y al alcalde Yahir Fernando Acuña Cardales por hacer posible este sueño construido con esfuerzo, perseverancia e insistencia. Este es un logro significativo para el bienestar y la tranquilidad de las comunidades de los corregimientos de Chochó, Las Palmas y Castañeda, así como para las veredas”, dijo Mercado.

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Por su parte el alcalde Yahir Acuña Cardales también le agradeció al general William Rincón Zambrano por ayudar a fortalecer la seguridad en Sincelejo, al igual que a todos los policías y demás miembros de la fuerza pública, al tiempo que recordó las cifras que hoy destacan bien a Sincelejo ante el mundo como ciudad segura.

“Hoy Sincelejo se mantiene como la ciudad donde menos hurtos a personas en Colombia se registran. Señor general no tengo sino que darle las gracias a usted, a su querida esposa por siempre tenernos en cuenta”, indicó Acuña.

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A su turno el general William Rincón, en su intervención pública, no ocultó la felicidad que lo embarga estar en Sucre, un territorio que, a su juicio, fue fundamental con sus buenos resultados para estar hoy en el lugar que ocupa.

“Me siento con alegría y confianza por estar con ustedes que me han acompañado desde años atrás, es como estar en familia y yo me considero un sucreño más. Tengo mucho que agradecerles a ustedes con quien tengo un compromiso y con toda Colombia”, dijo el alto oficial.

Anunció que estarán 18 uniformados con cualidades especiales reforzando la seguridad por estos días.

Finalmente el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, le confirmó a EL HERALDO que en la Subestación de Chochó trabajan 15 uniformados de los 2.450 que tiene el departamento. Están bajo el mando de un Intendente Jefe y los restantes son mandos ejecutivos, patrulleros y auxiliares.