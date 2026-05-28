Dos personas fallecidas y otras más heridas es el saldo preliminar que deja un aparatoso accidente de tránsito que se registró la mañana de este jueves 28 de mayo en la vía Puerta de Hierro, a la altura del corregimiento Bajo de la Alegría, que es jurisdicción del municipio de San Pedro, en el departamento de Sucre.

Las primeras versiones del evento vial dan cuenta que las víctimas eran ocupantes de un vehículo tipo vans de color blanco y placas WGU-804 de Puerto Colombia, que habían salido de la ciudad de Barranquilla con destino al puerto fluvial de Magangué (Bolívar).

Esta vans fue impactada, al parecer de frente, por una volqueta.

Habitantes de la zona y usuarios viales que se percataron de esta tragedia socorrieron a los heridos que fueron remitidos al centro de salud de San Pedro y otros al Hospital de Magangué.

A esta hora unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional que tienen presencia permanente en ese corredor vial adelantan las inspecciones del caso.