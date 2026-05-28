El ciclista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso al esprint en la decimoctava etapa del Giro de Italia, de 171 kilómetros, disputada entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, en la que las dificultades montañosas intermedias no fueron suficientes para romper el pelotón.

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Segundo fue Edoardo Zambanini (Bahrain) y tercero, Jonathan Milan (Lidl-Trek). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) pasó un día más vestido con la maglia rosa de líder de la general sin demasiados sobresaltos, e incluso fue el primero en coronar el Ca’ del Poggio.

No se esperaban fuegos artificiales entre los hombres de la general antes de las dos etapas de alta montaña que se avecinan. La jornada, ondulada, con pocos tramos realmente llanos y un puerto de tercera categoría en su ecuador, iba a tener su momento álgido en el muro de Ca’ del Poggio, corto pero durísimo (1,1 kilómetros al 12,3 %), coronado a 10 kilómetros de meta.

Aun así, los primeros 20 kilómetros llanos estuvieron marcados por el movimiento de los equipos habituales, con ganas de protagonismo. El primero que abrió una diferencia significativa fue el italiano Filippo Magli (Bardiani), al cual acompañó pronto el suizo Johan Jacobs (Groupama), pero su aventura duró poco.

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El siguiente intento de fuga estuvo protagonizado por los Polti Mattia Bais y Andrea Mifsud. A falta de 130 kilómetros, cogieron unos segundos de ventaja. Antes de que tuvieran medio minuto de margen, el británico James Shaw (EF Education) saltó a por ellos y los alcanzó después de un gran esfuerzo por un tramo marcado por las subidas y bajadas.

Una fuga de cuatro hasta Ca’ del Poggio

A los tres se unió también el belga Jonas Geens, ciclista de un equipo Alpecin que ha tenido muy poco protagonismo en este Giro. El cuarteto de cabeza completó la subida a Fastro, de tercera categoría (apenas 3,2 kilómetros al 3,9 %), con alrededor de dos minutos de ventaja sobre el pelotón.

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Por detrás, Lidl-Trek tenía poca colaboración para tratar de neutralizar la fuga, después de que Paul Magnier hubiera declarado que el Soudal Quick-Step guardaría energías para ir a por la victoria en Roma, si bien finalmente aprovechó la oportunidad en Pieve di Soligo. El gran susto del día se lo llevó Afonso Eulálio (Bahrain), todavía poseedor de la maglia blanca, que se cayó y sufrió para reengancharse con el pelotón.

La diferencia de los cuatro escapados se estabilizó en torno al minuto en camino hacia el esprint intermedio en Guia. Magnier, aspirante a arrebatarle la ‘maglia ciclamino’ de los puntos a Jhonatan Narváez (UAE), decidió no competir por el punto en liza, que se llevó el ecuatoriano.

Desde ahí, la ventaja de la fuga fue descendiendo a pasos agigantados en camino al muro de Ca’ del Poggio. A falta de 25 kilómetros, la distancia se había reducido hasta apenas 30 segundos. A falta de 21, los escapados fueron neutralizados. Geens resistió un poco más, pero terminó integrándose también en el pelotón justo en las faldas del puerto.

El que atacó en la subida fue Afonso Eulálio (Bahrain), con la maglia blanca de mejor joven. Entonces, el Visma se puso a perseguir con Sepp Kuss a la cabeza, atrapó al portugués a falta de 100 metros y permitió que Vingegaard fuera el primero en coronar.

De nuevo Eulálio y el noruego Johannes Kulset (Uno-X) atacaron a falta de 5 kilómetros. Aunque intentaron llegar a la meta con todas sus fuerzas, volvieron a ser atrapados por el pelotón cuando restaba un kilómetro para la meta. En el esprint final, con todo el grupo reunido, el que se movió fue Paul Magnier (Soudal Quick-Step), en la pelea por los puntos para la maglia ciclamino, y se llevó la victoria en la llegada masiva.

El gran final del Giro de Italia comienza este viernes con la primera de dos etapas montañosas antes del paseo triunfal en Roma. El pelotón afrontará 151 kilómetros entre Feltre y la Piani di Pezzè, un final en alto tras 5 kilómetros al 9,7 % de pendiente media. Antes, un encadenado de otros cinco puertos, entre los que se incluye el Passo Giau, de categoría especial, una de las subidas más icónicas de los Dolomitas.