Comunidades lideradas por representantes de la Asociación Comunidades Negras Territorio Hosco Revivir, en el departamento de La Guajira, mantienen una protesta desde el pasado sábado 23 de mayo, que consiste en el bloqueo de la línea férrea a la altura del kilómetro 3, en la que opera la multinacional Cerrejón.

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Se conoció que líderes de esta manifestación entregaron a la compañía un pliego de peticiones, entre ellas la solicitud de cumplimiento de sentencias (T-704, 329 256), acciones de industrialización de La Guajira a partir de proyectos energéticos renovables y acceso al agua, acceso y uso del tren de Cerrejón para temas externos a la compañía, participación comunitaria en proyectos energéticos, restitución de condiciones agropecuarias para el pueblo wayuu y comunidades negras, procesos de fortalecimiento organizativo de comunidades étnicas y restablecimiento de un mecanismo de redistribución de las regalías mineras.

La mayoría de estas solicitudes exceden las competencias de Cerrejón y otras ya han sido atendidas y desarrolladas en el marco de procesos previos, indica la empresa en un comunicado.

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Los líderes de este grupo fueron compensados integralmente dentro de cada uno de los procesos en los que participaron en los años 2008 y 2017 y, con estas vías de hecho, buscan una nueva compensación.

En ese sentido, reiteramos que las sentencias y los procesos de consulta previa con las distintas comunidades reconocidas se han cumplido y adelantado conforme a los compromisos derivados de cada uno de ellos.

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La empresa agrega que “continuará actuando en el marco de la ley y dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo. Reiteramos nuestro compromiso con un diálogo transparente, respetuoso y constructivo, y hacemos nuevamente un llamado a evitar las vías de hecho, ya que estas afectan la estabilidad de miles de empleos y reducen la capacidad de la compañía para seguir generando beneficios para La Guajira y Colombia, incluyendo programas sociales, impuestos y regalías que contribuyen al desarrollo de la región y del país”.