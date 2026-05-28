El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra, afirmó este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, después de que la Casa Blanca informara que los negociadores de ambos países alcanzaron un pacto tentativo.

Lea: EE. UU. confirma que alcanzó un preacuerdo con Irán que ahora debe ser aprobado por Trump

“Los equipos han estado yendo y viniendo, y el presidente Trump ha dejado muy claro sus líneas rojas. Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido; no puede seguir adelante con un arma nuclear; y el estrecho de Ormuz debe tener libre tránsito”, declaró Bessent en una rueda de prensa.

El responsable del Tesoro subrayó que Trump “no va a aceptar un mal acuerdo”, sino que “va a lograr un gran acuerdo para el pueblo estadounidense”.

Sus declaraciones se producen después de que fuentes estadounidenses confirmaran este jueves que los negociadores de Washington y Teherán habrían alcanzado un acuerdo tentativo que está pendiente de la aprobación definitiva de Trump.

Lea: EE. UU. derriba drones y ataca instalaciones militares en el sur de Irán

Según los detalles de ese borrador, obtenido por el diario digital estadounidense Axios, el acuerdo permitiría desbloquear el estrecho de Ormuz y extendería durante 60 días la tregua actual para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Estados Unidos, además, pondría fin al bloqueo marítimo contra buques iraníes y estudiaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos congelados de la República Islámica.

Lea: Irán afirma que el acuerdo con EE.UU. no es inminente pese a los avances logrados

Bessent explicó en la rueda de prensa que tuvo este jueves una llamada telefónica con el embajador de Omán y este le aseguró que su país no tiene planes de cobrar peajes en el estrecho de Ormuz pese a las informaciones publicadas en prensa que indicaban lo contrario.

Trump amenazó el miércoles con “hacer volar por los aires” a Omán, un aliado tradicional de Washington, si se unía a Irán en el cobro de peajes y el propio Bessent advirtió este jueves con imponer sanciones a la nación árabe.