Cinco hombres fueron detenidos por haber secuestrado y abusado sexualmente durante tres días en un edificio abandonado en Roma de una mujer colombiana de 32 años, que logró escapar y avisar a la Policía.

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La víctima se encontró con uno de sus agresores a la salida de un bar la noche del 19 de mayo para comprarle hachís. Él la convenció para que lo acompañara y al llegar a una furgoneta la agredieron y subieron a la fuerza, según la reconstrucción de la Policía.

La llevaron a un edificio abandonado donde la drogaron y abusaron de ella repetidamente varias personas durante cerca de tres días.

Solo al final del tercer día, en medio de otro asalto, la mujer logró escapar semidesnuda y, al llegar a la calle, pidió ayuda a un transeúnte, quien llamó a la Policía.

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Trasladada de urgencia a la Policlínica Casilino, la víctima fue sometida a pruebas médicas que documentaron claros signos de violencia, así como un estado alterado atribuible al consumo de estupefacientes .

Según explica la Policía, los cinco hombres se turnaron durante 36 horas para agredirla, en un contexto de abusos y amenazas, agravado por el presunto estado alterado inducido por la administración de estupefacientes a la víctima, circunstancia que habría contribuido a limitar su capacidad de reacción e impedirle alejarse.

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Una vez identificado el edificio donde presuntamente se produjeron los actos de violencia, los agentes realizaron una redada en el complejo abandonado y, durante la operación, se identificó a 22 ciudadanos extracomunitarios con estatus migratorio irregular. Entre ellos la mujer identificó a cinco de sus captores.

Una donna è rimasta rinchiusa per tre giorni in uno stabile abbandonato a Roma, dove, a più riprese, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. Eseguiti 5 fermi a seguito delle indagini dei poliziotti della #squadra mobile#28maggio pic.twitter.com/W9KXiSNeO5 — Polizia di Stato (@poliziadistato) May 28, 2026

Los cinco agresores también están acusados ​​de “privación de libertad personal y robo de efectos personales de la víctima, a quien presuntamente le robaron sus documentos de identidad y su teléfono móvil”.