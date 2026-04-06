El sueño de ir a Italia y conocerla tal vez está más fácil y cerca de lo que usted cree.

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Es muy común que las personas quieran recorrer Roma o las costas del Mediterráneo, pero vean casi imposible el viaje porque les parece costoso.

Pero en 2026 cada vez más viajeros optan por una alternativa diferente que los acerca más a esos sueños como lo es el voluntariado a cambio de alojamiento y comida.

Pexels Es muy común que las personas quieran recorrer Roma o las costas del Mediterráneo, pero vean casi imposible el viaje porque les parece costoso.

Este modelo propone dedicar algunas horas al día a distintas actividades mientras se recibe hospedaje y alimentación, permitiendo reducir significativamente los gastos y vivir una experiencia más cercana a la cultura local.

Las estancias pueden ir desde una semana hasta tres meses, dependiendo del programa, y el objetivo es participar activamente en proyectos comunitarios, educativos o ambientales.

Algunas opciones de voluntariado disponibles en Italia

Cuidado del medio ambiente: proyectos enfocados en la protección de especies marinas como delfines y tortugas, con actividades junto a especialistas.

proyectos enfocados en la protección de especies marinas como delfines y tortugas, con actividades junto a especialistas. Vida en comunidades rurales: apoyo en espacios de bienestar como centros de yoga, donde se colabora en tareas diarias.

apoyo en espacios de bienestar como centros de yoga, donde se colabora en tareas diarias. Refugios de animales: asistencia en alimentación, limpieza y campañas de adopción.

asistencia en alimentación, limpieza y campañas de adopción. Cuidado infantil: apoyo a familias en actividades básicas con niños, bajo ciertos enfoques educativos.

apoyo a familias en actividades básicas con niños, bajo ciertos enfoques educativos. Enseñanza de idiomas: programas educativos, especialmente en ciudades como Roma, donde se dictan clases de inglés.

Shutterstock/Shutterstock Hay voluntariados en asistencia en alimentación, limpieza y campañas de adopción

En muchos casos, los programas incluyen alojamiento, comidas e incluso actividades adicionales como recorridos o transporte local.

Así puede participar para un voluntariado en Italia

Tiene que ser mayor de edad, tener conocimientos básicos de inglés, en algunos casos, manejar nociones de italiano y comprometerse con las tareas asignadas

Además, aunque el alojamiento y la comida están cubiertos, algunas plataformas como Worldpackers o Volunteer World pueden cobrar tarifas de inscripción o gestión.

Si quiere cumplir sus sueños de conocer Europa considere ingresar a esta plataformas y averiguar de forma minuciosa cómo puede optar por sus servicios.