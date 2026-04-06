El sueño de ir a Italia y conocerla tal vez está más fácil y cerca de lo que usted cree.
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Es muy común que las personas quieran recorrer Roma o las costas del Mediterráneo, pero vean casi imposible el viaje porque les parece costoso.
Pero en 2026 cada vez más viajeros optan por una alternativa diferente que los acerca más a esos sueños como lo es el voluntariado a cambio de alojamiento y comida.
Este modelo propone dedicar algunas horas al día a distintas actividades mientras se recibe hospedaje y alimentación, permitiendo reducir significativamente los gastos y vivir una experiencia más cercana a la cultura local.
Las estancias pueden ir desde una semana hasta tres meses, dependiendo del programa, y el objetivo es participar activamente en proyectos comunitarios, educativos o ambientales.
Algunas opciones de voluntariado disponibles en Italia
- Cuidado del medio ambiente: proyectos enfocados en la protección de especies marinas como delfines y tortugas, con actividades junto a especialistas.
- Vida en comunidades rurales: apoyo en espacios de bienestar como centros de yoga, donde se colabora en tareas diarias.
- Refugios de animales: asistencia en alimentación, limpieza y campañas de adopción.
- Cuidado infantil: apoyo a familias en actividades básicas con niños, bajo ciertos enfoques educativos.
- Enseñanza de idiomas: programas educativos, especialmente en ciudades como Roma, donde se dictan clases de inglés.
En muchos casos, los programas incluyen alojamiento, comidas e incluso actividades adicionales como recorridos o transporte local.
Así puede participar para un voluntariado en Italia
Tiene que ser mayor de edad, tener conocimientos básicos de inglés, en algunos casos, manejar nociones de italiano y comprometerse con las tareas asignadas
Además, aunque el alojamiento y la comida están cubiertos, algunas plataformas como Worldpackers o Volunteer World pueden cobrar tarifas de inscripción o gestión.
Si quiere cumplir sus sueños de conocer Europa considere ingresar a esta plataformas y averiguar de forma minuciosa cómo puede optar por sus servicios.