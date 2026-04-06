Bill Gates no llegó a ser multimillonario solo por su talento para la tecnología. Detrás de su éxito hay hábitos y decisiones que ha perfeccionado a lo largo de los años. El fundador de Microsoft ha aprendido que alcanzar grandes metas no depende de trabajar más, sino de hacerlo con mayor enfoque y claridad.

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A lo largo de su carrera, Gates ha compartido algunos de los principios que más lo han ayudado, muchos inspirados por sus propias experiencias y por los consejos de amigos cercanos, como Warren Buffett. Entre ellos, hay tres que se repiten como pilares de su método para alcanzar resultados y mantener el equilibrio.

1. Hacer las preguntas correctas marca la diferencia

Uno de los hábitos más importantes para Gates es empezar siempre por hacer las preguntas adecuadas. En lugar de buscar respuestas rápidas, su prioridad es entender el problema a fondo.

Durante sus primeros años en Microsoft, solía plantearse dos preguntas muy simples: “¿Quién ha enfrentado este problema antes?” y “¿Qué podemos aprender de ellos?”.

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Para él, ese enfoque fue clave. Observar y aprender de otros permite avanzar más rápido y evitar errores que ya han cometido. Gates defiende una mentalidad de aprendizaje constante, en la que la curiosidad y la reflexión son herramientas tan valiosas como cualquier conocimiento técnico.

2. La regla de los cinco segundos: actuar sin dudar

Bill Gates también ha hablado sobre su manera de combatir la procrastinación. Aunque es conocido por su disciplina, reconoce que posponer tareas es una tentación común. Su estrategia para evitarlo se llama la “regla de los cinco segundos”.

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El método consiste simplemente en actuar en los primeros cinco segundos después de pensar en una tarea o idea. Según Gates, esa rapidez evita que el cerebro busque excusas para no hacerlo. La técnica ayuda a mantener la productividad y evita que las decisiones pequeñas se conviertan en grandes bloqueos.

Su filosofía es clara: cuando se elimina el exceso de análisis y se pasa a la acción, las cosas avanzan con más fluidez. En su caso, esta forma de actuar ha sido decisiva para mantener el ritmo y el compromiso en proyectos de alto impacto.

3. Aprender a decir “no” es una herramienta poderosa

Otro consejo clave que Gates aplica —y que aprendió de Warren Buffett— es el poder de decir “no”. Según ambos empresarios, la diferencia entre las personas exitosas y las verdaderamente exitosas está en su capacidad para negarse a casi todo.

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Gates explica que aceptar demasiadas tareas o reuniones solo genera dispersión. Llenar la agenda no siempre significa ser productivo. Su enfoque consiste en priorizar lo esencial y dedicar energía solo a lo que realmente lo acerca a sus objetivos.

Esta regla le ha ayudado a mantener el equilibrio entre su trabajo, su vida personal y sus proyectos filantrópicos. En lugar de intentar hacerlo todo, elige con cuidado en qué vale la pena invertir tiempo.