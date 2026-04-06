En el marco de la celebración del cumpleaños de Barranquilla, el próximo 7 de abril, el creador de contenido barranquillero Guillermo Amigo presentará un emotivo video especial que rinde homenaje a la esencia, la cultura y los valores que hacen de la ciudad un lugar único en Colombia y en el mundo.

La producción audiovisual, grabada en lugares emblemáticos de la ciudad y protagonizada por su gente, busca exaltar el orgullo de ser barranquillero, resaltando la alegría, el espíritu trabajador, la creatividad, la diversidad cultural y el profundo sentido de pertenencia que caracteriza a quienes nacen o hacen vida en esta tierra.

Con un lenguaje cercano y auténtico, Guillermo Amigo invita a propios y visitantes a reconocer la grandeza de Barranquilla más allá de sus fiestas, mostrando la calidez de su gente, su historia, su identidad caribe y la energía que impulsa a la ciudad como uno de los motores culturales y creativos del país.

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Este lanzamiento se convierte en una invitación a los barranquilleros dentro y fuera de la ciudad para celebrar su identidad y compartir con orgullo lo que significa ser parte de esta comunidad.

“El cumpleaños de Barranquilla es una oportunidad para recordar quiénes somos y todo lo que nos une como ciudad. Este video es un homenaje a nuestra gente, a nuestras tradiciones y a ese espíritu alegre y resiliente que nos define”, expresó Guillermo Amigo.

La pieza audiovisual comenzará a circular el 7 de abril a través de las redes sociales oficiales del creador, y se espera que se convierta en un mensaje colectivo que inspire a miles de personas a celebrar, compartir y sentir orgullo por Barranquilla.

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Con esta iniciativa, Guillermo Amigo continúa consolidando su proyecto de contenidos enfocados en visibilizar historias, personajes y valores de la ciudad, conectando a nuevas generaciones con la identidad cultural barranquillera.

El lanzamiento del video busca también sumar a medios de comunicación, líderes de opinión, instituciones y ciudadanos a una conversación positiva alrededor del amor por Barranquilla y el orgullo de pertenecer a ella.