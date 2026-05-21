La champeta, ese ritmo que durante años retumbó en las esquinas, las verbenas y los picós del Caribe colombiano, acaba de recibir uno de los reconocimientos más importantes de su historia.

En Cartagena, en medio del Afro Caribe Fest y de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, el Ministerio de las Culturas entregó oficialmente el Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Conjunto de Expresiones Culturales Asociadas a la Champeta.

La ceremonia se realizó en el Teatro Adolfo Mejía y reunió a portadores tradicionales, gestores culturales, artistas y representantes de comunidades afrodescendientes que han mantenido viva esta expresión cultural durante décadas.

Con esta entrega, quedan protegidas 11 expresiones asociadas a la champeta, además de reconocerse oficialmente el ecosistema champetúo y picotero como patrimonio vivo colombiano.

El reconocimiento no solo exalta la música. También incluye todo el universo cultural que gira alrededor de ella como los picós, los bailes, las la oralidad, la moda popular y las raíces afrocaribeñas que marcaron el nacimiento de este movimiento cultural.

La decisión se fortalece luego de que el año pasado el Consejo Nacional de Patrimonio emitiera concepto favorable para incluir estas expresiones en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Para muchas comunidades del Caribe, este momento tiene un significado especial. Durante años la champeta fue señalada, discriminada y asociada únicamente a sectores populares, pese a convertirse en una de las expresiones culturales más representativas de la región.

@Mincultura

Lea: ‘Cine a la Plaza’ acerca el séptimo arte a las familias del Atlántico

Desde el Ministerio de las Culturas destacaron que la champeta es memoria, identidad y resistencia popular, y que su reconocimiento representa también un homenaje a las comunidades afrodescendientes que han mantenido viva esta tradición a través de generaciones.

“Los portadores de esta manifestación cultural construyeron este PES que reconoce la champeta como más que un género musical. Es un ecosistema cultural vivo construido por comunidades afrodescendientes, populares y picoteras del Caribe colombiano. Este logro nace de décadas de trabajo comunitario, investigación, resistencia y organización. Un tributo de los barrios del Caribe colombiano y de una cultura que resistió para brillar. La champeta se escucha, se baila, se hereda, se narra y se defiende”.

Los portadores de esta manifestación cultural construyeron este PES que reconoce la champeta como más que un género musical. Es un ecosistema cultural vivo construido por comunidades afrodescendientes, populares y picoteras del Caribe colombiano.



Este logro nace de décadas de… pic.twitter.com/zW47tOj5zi — MinCultura Colombia (@mincultura) May 21, 2026

El logro también fue destacado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay: “Este es un hito que protege 11 expresiones asociadas y que reconoce todo el ecosistema cultural champetúo y picotero como patrimonio vivo colombiano. La champeta es memoria, identidad y resistencia popular. ¡Lo celebramos!”.

El el marco del «Afro Caribe Fest», gran evento conmemorativo del Día de la Afrocolombianidad en #Cartagena, el @mincultura entregó oficialmente a sus portadores tradicionales el Plan Especial de Salvaguardia -PES- CHAMPETA, un hito que protege 11 expresiones asociadas y que… pic.twitter.com/GIWq0Njhp3 — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) May 21, 2026

Lea: Barranquilla tendrá ‘fan zone’ para apoyar a la Selección Colombia durante el Mundial

La champeta reúne 11 expresiones que la hacen una manifestación cultural viva y diversa:

Su género musical El baile Su contexto social Lenguaje y tradición oral Cultura picotera Artesanos y artistas que crean los picós Su iconografía Festivales y fiestas populares Espacios donde se vive la champeta Portadores que la han defendido Transmisión diaria del conocimiento

Este concepto favorable es el resultado de un proceso que empezó en 2023 y en el que participaron artistas, picoteros, constructores de equipos, bailarines, lideresas, investigadores y organizaciones comunitarias de Cartagena y del Caribe.