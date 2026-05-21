Hasta el momento, el departamento del Cauca registra un balance de cuatro personas fallecidas y más de 44 heridas tras los enfrentamientos violentos ocurridos entre comunidades indígenas.

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Los hechos se presentaron en la zona de La Ensillada, área rural del municipio de Silvia, donde miembros de los pueblos Misak y Nasa se enfrentaron en medio de una disputa por control territorial.

Versiones preliminares señalan que el origen del conflicto estaría asociado a la poseción de cerca de ocho mil hectáreas, así como a la posible intervención de actores armados ilegales en el territorio. Representantes de la comunidad Nasa del resguardo de Pitayó afirmaron que integrantes del resguardo Misak de Guambía habrían llegado al lugar para atacarlos mientras adelantaban un proceso de ocupación del terreno.

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Joven indígena Misak de Guambía recibió lo que al parecer sería un impacto de bala por arma de fuego. La comunidad ha reportado y denunciado al menos 5 víctimas mortales. Sigue el enfrentamiento entre indígenas Misak de Guambía y Nasa de Pitayó en el Cauca por disputa territorial pic.twitter.com/IxkhmOiS8M — Popayán Moderna (@popayan_moderna) May 21, 2026

“Acá ustedes nos cayeron de sorpresa, eso caer, la traición, eso nos hubiera dicho vamos a sentarnos, vamos a hablar en la parte de arriba, en la ensillada, pero cómo van a ir con artefactos explosivos, cómo van a ir con caucheras, con machetes, armas cortopulsantes, toda situación, armas, escopetas, y por eso paso todo esto”, expresó.

Desde la administración departamental del Cauca se reiteró el llamado a frenar los hechos violentos y evitar que aumente el número de víctimas. La secretaria de Gobierno del departamento, Maribel Perafán, indicó que se activará una misión humanitaria para ingresar a la zona, atender a los heridos y adelantar la recuperación de los cuerpos.

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“Hacemos un llamado a las autoridades tradicionales para que por favor cesen la violencia. No queremos más violencia, no queremos más muertes. Estamos tomando decisiones frente a la misión humanitaria para poder que nuestros heridos salgan de allá y que podamos nosotros hacer los actos urgentes para el levantamiento de los cuerpos que desafortunadamente nos deja esta situación y que de verdad lamentamos profundamente”, dijo Perafán

Siguen los enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak y Nasa de Tacueyo en el Municipio de Silvia Cauca. Preliminarmente se habla de varios muertos y más de 69 heridos. Increíble que no aya diálogo entre estas comunidades. pic.twitter.com/ie5WLDk7Hr — Edwin Geovani (@EDWINGEOVANI) May 21, 2026

Finalmente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la instalación de una mesa de diálogo con las comunidades indígenas y advirtió que en el trasfondo del conflicto podrían estar operando grupos armados ilegales junto con intereses de tipo político. Paralelamente, el comandante de las Fuerzas Militares, Hugo López, confirmó el despliegue de tropas para fortalecer la seguridad en la zona.