En medio de la conmemoración este jueves del Día de la Afrocolombianidad, el procurador Gregorio Eljach Pacheco reafirmó el compromiso institucional “con la garantía de los derechos de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, con la promoción de la inclusión, con el combate a la discriminación, al racismo en todas sus formas y con la visibilización de las vulneraciones y necesidades más apremiantes de esta población”.

Desde las instalaciones de la entidad, sostuvo el jefe del Ministerio Público que ha hecho un trabajo permanente para exigirle “a las autoridades que cumplan con sus responsabilidades frente a la garantía y protección de sus derechos”.

Advirtió en este sentido que como procurador vigila el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno con la población étnica, del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, la participación en la comisión de seguimiento a los acuerdos del paro cívico departamental por la Salvación y Dignidad de Chocó, y al cumplimiento dado a las sentencias de la Corte Constitucional que amparan los derechos de la población afrocolombiana.

“Aquí estamos y aquí continuaremos en la Procuraduría General de la Nación, de la mano de todos ustedes, dialogando, construyendo”, dijo Eljach, añadiendo que “las comunidades étnicas, sus líderes y lideresas, no están solos frente a la defensa de sus derechos territoriales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

Y al referirse a la Paz Electoral, el funcionario aseveró que el pasado 8 de marzo no pasó nada que alterara la jornada electoral, escenario que debería repetirse en las elecciones para elegir presidente y vicepresidente, previstas para el 31 de mayo, y en la del 21 de junio de ser necesaria una segunda vuelta: “Venimos hablando de Paz Electoral y seguiremos hablando de ella, porque nos merecemos unas elecciones en paz, nadie puede venir a perturbar la tranquilidad de conciencia para escoger a quien mejor le parezca”.