El presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), José Fernando Salcedo, aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro incumplió con la meta del Plan de Desarrollo, que establecía que el 50% de los embajadores debían contar con una carrera diplomática o consular.

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Salcedo manifestó, en entrevista con Caracol Radio, que representar a Colombia en el exterior “no es un castigo, sino un honor y un privilegio”. Además, que quienes hacen parte de la carrera diplomática deben cumplir exigentes requisitos académicos y profesionales para ascender dentro de la Cancillería.

“Los embajadores de carrera estudian, ingresan mínimo con una carrera profesional, hablando un segundo idioma en nivel B2, C1 o C2, y además deben acumular entre 25 y 30 años de experiencia”, enfatizó.

José Fernando Salcedo afirmó también al medio antes citado que “hoy estamos aproximadamente entre un 20% y 30%“, refiriéndose al actual porcentaje de embajadores de carrera dentro del Gobierno nacional.

“Las embajadas son la representación de Colombia en el exterior. Nosotros procuramos que los primeros tenidos en cuenta sean los funcionarios de carrera diplomática y consular”, afirmó.

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En medio de la entrevista, el presidente de la Unidiplo hizo énfasis en que quienes alcanzan rangos como embajador, ministro plenipotenciario o ministro consejero llevan décadas de preparación para representar al país y atender a los colombianos en el exterior.