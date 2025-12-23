La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo), uno de los sindicatos de la Cancillería, emitió en la mañana de este martes un comunicado en el que aclara que Óscar Iván Muñoz Giraldo, funcionario adscrito al Consulado de Colombia en Managua, Nicaragua, “no es funcionario de carrera diplomática y consular”.

Esto en respuesta al comunicado emitido el lunes por la Cancillería en el que anuncia la apertura de una investigación disciplinaria contra Óscar Iván Muñoz Giraldo por hechos registrados el pasado 11 de diciembre, cuando Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana por su presunta participación en el caso de corrupción de la Ungrd, fue captado mientras bailaba en una fiesta vallenata en Managua.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el cargo de Óscar Iván Muñoz Giraldo, quien habría gestionado la renovación de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua, es el de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, en provisionalidad en la carrera diplomática.

A los que Unidiplo respondió: “Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que su designación correspondía a ‘provisionalidad en la carrera diplomática’, es necesario aclarar que dicha expresión no existe jurídicamente, por lo que resulta incorrecta e imprecisa. La provisionalidad no significa pertenecer a la carrera diplomática, condición que solo tienen quienes han ingresado por mérito y concurso público”.

Agregó que Muñoz Giraldo se desempeñaba como Encargado de Negocios a. i. de la Embajada de Colombia en Nicaragua, “una responsabilidad de alta relevancia institucional, lo que pone de presente la importancia de que este tipo de cargos sea ejercido por funcionarios de carrera, formados y con experiencia en el Servicio Exterior”.

En ese sentido, el sindicato reiteró la importancia de “preservar la claridad institucional y el respeto por la carrera diplomática y consular como garantía de profesionalismo y continuidad del Servicio Exterior colombiano”.